Дмитрий Азаров с земляками принял участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи

В субботу, 2 марта, состоялась торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи. Россия объединила около 20 тыс. активных, целеустремленных и талантливых лидеров со всего мира — из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, Ближнего Востока.

180 талантливых участников представляют Самарскую область, еще 90 волонтеров трудится на площадках. Ребят накануне поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. "Всемирный фестиваль молодежи откроет для вас новые возможности, — обратился глава региона к самарцам. — Здесь есть чем заняться и чему поучиться. Уверен, этот настрой, хорошее настроение и полученные знания вы привезете на родину — на самарскую землю".

Руководитель региона отметил, что делегация из Самарской области — одна из самых больших в России, представленных на форуме. С некоторыми ребятами Дмитрий Азаров пообщался еще вчера. "У всех восторженные ощущения от того, что происходит, от возможности познакомиться со своими сверстниками из разных стран, от того, как здесь все устроено, как здесь все интересно, креативно", — поделился губернатор.

Глава региона особо отметил, что за нашей делегацией закреплена делегация из Республики Сербии — братской страны. "Доволен я тем, что именно делегация из Сербии закреплена за Самарской областью. Мы здесь в рамках Всемирного форума молодежи — шефы для сербской делегации. Замечательные ребята, для которых наша совместная история не пустой звук. Они хранят эту историю братских народов, они участвуют в акции "Бессмертный полк", помнят подвиг русского и советского солдата, — с Россией, что очень важно. И Россия — с Сербией. Мы к братскому народу Сербии всегда относились с особым чувством. И наша Самарская делегация здесь окружила заботой и любовью наших друзей из Сербии", — отметил Дмитрий Азаров.

Торжественный старт Всемирному фестивалю молодежи дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий, а этот форум даст возможность пообщаться и получить необходимые знания и опыт. Участие в масштабном мероприятии принимают представители почти 300 народов.

"Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает. Наша многонациональная страна сложена из сотен культур, языков, традиций, и братство народов всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм. Многонациональное единство для нас — величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество", — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что ради судеб будущих поколений, миллиардов людей нужно вместе трудиться, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. "В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков, — подчеркнул глава государства, обращаясь к молодежи. — Вы молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может и должен быть безопасный, справедливый мир, и именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками. И уверен, ваши дискуссии будут интересны, полезны самой широкой аудитории, так же как и ваши впечатления о событиях, которые состоятся на фестивальных площадках, и, конечно, о самой России, о людях, которые здесь живут".

На церемонии открытия гости ВФМ–2024 увидели историю настоящей любви двух молодых людей, которая знакома и понятна каждому человеку вне зависимости от веры, страны, профессии, традиций и обычаев. Главные герои шоу — Аделина и Андрей — взрослеют, учатся и сталкиваются с трудностями по дороге к мечте. Молодым людям предстояло найти себя в вечно меняющемся мире, научиться брать ответственность за себя, свой выбор и свою семью.

Участники постановки визуализировали на сцене поиск своего предназначения, выбор жизненного пути, превращение ограничений в возможности, стремление к исполнению мечты, взаимодействие со старшим поколением, любовь и ее воплощение в семье.

После завершения церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи основные события переместились в Город молодежи мира. На главной сцене выступил Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова. Коллектив исполнил знакомые многим песни, в том числе о Самаре и о реке Волге. "Русская песня — это то чего ждут все гости нашей страны, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи, — подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам творческого коллектив со словами благодарности за подаренные эмоции и впечатления. — Ваше выступление было роскошным и восхитительным".

Под выступление Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова пустились в хоровод участники из разных частей света — от Африки и Азии до Европы и Америки.

"Мы рады приветствовать с берегов Волги всех участников Всемирного фестиваля молодежи здесь в России, — обратился к собравшимся губернатор Дмитрий Азаров. — Я очень рад, что наш замечательный хор собрал здесь друзей на площади. Я рад вашим эмоциям! Хороших Вам впечатлений от пребывания в России, друзья!"

Наряду с Волжским русским народным хором в ближайшие дни участники Всемирного фестиваля молодежи смогут ознакомиться и с другими творческими коллективами губернии — ансамблем "Волга-фолк бэнд" и уличным театром "Пластилиновый дождь".

Находясь на Всемирном фестивале молодежи второй день, губернатор отметил, что на площадке ощущается заряд энергии. "Город молодежи мира полон энергичными, творческими людьми, которым небезразлично, что происходит в мире, в странах. Они собрались здесь для того, чтобы вместе обсудить совместные планы и проекты, — отметил Дмитрий Азаров. — Я думаю, что наши делегаты вернутся в регион с новыми идеями, новыми проектами, важными для нашего региона и нашей страны".

На Всемирном фестивале молодежи представлены два крупных предприятия Самарской области. Один из них — тольяттинский АвтоВАЗ, который стал автомобильным партнером мероприятия. Участники стали первыми, кто смог познакомиться с новинкой от Lada — Vesta c двигателем 1.8EVO и автоматической трансмиссией. 25 автомобилей Lada Vesta с новым силовым агрегатом интегрированы в программу мероприятия, как транспорт для передвижения гостей. Lada также заняла свое место в экспозиции участников фестиваля. На большом стенде представлены четыре модели: Lada Aura, Lada E-Largus, Lada Vesta SW Sportline и Lada Granta Sport.

Инновационные решения в сфере производства электротехнического оборудования представляет "Электрощит Самара". Компания выставляет макет, который изготовлен в точном соответствии с реализованным проектом подстанции 150/10 кВ "Белокаменка" для ПАО "НОВАТЭК Мурманск", в рамках реализации проекта Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС).

Оборудование на базе "Электрощит Самара" монтировали в блок-модули, тестировали, а затем отправляли на площадку, при этом все комплектующие производили внутри компании. Экспертам предприятия в сжатые сроки пришлось разработать уникальный комплекс решений, чтобы обеспечить электроснабжение ключевых объектов.

"Важно, что наши ведущие инновационные предприятия представляют здесь себя и рассказывают о том, что происходит в России и в сфере технологического развития, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я очень рад тому, что здесь есть молодежный стенд Самарской области".

Первые дни оказались очень насыщенными для делегации из Самарской области. Далее их ждет не менее яркая и запоминающаяся программа. Росмолодежь и Дирекция фестиваля подготовили обширную программу.