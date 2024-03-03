Книгу о Самаре передали в библиотечный фонд университетской библиотеки "Сириус"

В воскресенье, 3 марта, на Всемирном фестивале молодежи состоялось открытие университетской библиотеки "Сириус". В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона передал в хранилище библиотеки книгу об истории губернии.
Первый этап создания библиотеки университета "Сириус" включает открытие хранилища объемом 25 тыс. книг. В будущем здесь будет представлено около 100 тыс. изданий. В формировании книжного фонда участвуют в том числе и гости Всемирного фестиваля молодежи со всего мира. Новая библиотека станет площадкой для проведения образовательных и просветительских мероприятий, точкой притяжения студентов, ученых, жителей со всей России и из зарубежных государств.
Как рассказала на церемонии открытия хранилища библиотеки директор университета "Сириус" Лилия Кирьянова, после Всемирного фестиваля молодежи начнется строительство основной части библиотеки, ее площадь составит 7 тыс. кв. м.
"В своем послании президент нашей страны Владимир Владимирович Путин особо отметил роль научно-технических библиотек, сказал, что они должны стать по всей стране центрами знаний и информации. Первый этап такого центра на федеральной территории "Сириус мы сегодня открываем", — сообщила Лилия Кирьянова.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что уникальность библиотеки университета "Сириус" заключается в том, что ее фонд формируется при участии гостей Всемирного фестиваля молодежи, представителей различных стран.
"Уникальность этой библиотеки не только в большом количестве и разнообразии книг, но и в том, что каждый человек выбирал книгу, которую он хочет подарить. Это идеи и мечты десятков тысяч людей из 190 стран мира, которые собираются в этой библиотеке. Каждый из вас передает сюда не только книг, но и частичку своей души, частичку своего сердца. В результате в университете "Сириус" будет не просто уникальная библиотека знаний, но и уникальная библиотека человеческих эмоций, мечты молодежи всего нашего мира, — сказал Сергей Кириенко. — Это очень важно и правильно, потому что мир сегодня меняется на наших глазах. Изменения это всегда сложно — это всегда вызовы, кризисы, но любое время изменений, это время уникальных возможностей. А Россия сегодня — страна возможностей. Созданный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным университет "Сирус", федеральная территория "Сируис" — это место возможностей. Для каждого ребенка, каждого молодого человека не только нашей огромной страны, но и всего мира. Это место, где мечты обязательно сбываются".
Губернатор Самарской области Дмитрия Азаров, участвовавший в церемонии открытия библиотеки "Сириус", передал в библиотечный фонд книгу "Культурное наследие Самарской области", изданной СамГТУ.
"Я поздравляю университет "Сириус" с тем, что возникла идея создать такую библиотеку именно в дни Всемирного фестиваля молодежи. Уверен, все делегации постараются внести свой вклад в ее наполнение, таким образом, библиотека приобретает сразу статус всемирной молодежной библиотеки. Это здорово!, — сказал Дмитрий Азаров. — Для меня большая честь, что сегодня Самарская область может передать двухтомник "Культурное наследие Самарской области", внести свой вклад в формирование этой библиотеки. Это издание очень интересное, оно и научное, и профессиональное. Издателем этой книги стал наш технический университет, который я заканчивал. Рад, что могу передать этот двухтомник от нашего университета, от Самарской области с любовью".
Всемирный фестиваль молодежи, организованный Росмолодежью, проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Россия объединила около 20 тыс. активных, целеустремленных и талантливых лидеров со всего мира — из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, Ближнего Востока. Делегация Самарской области — одна из самых представительных. В ее составе 180 ребят, также на фестивале трудится 90 волонтеров из нашего региона.
Кроме того, на территории фестиваля представлена экспозиция Самарской области. Сегодня ее осмотрели губернатор Дмитрий Азаров и заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев. Также здесь демонстрируется проект IT-кампуса, который строится рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена". Для гостей площадки наглядно показано, как будут построены индустриальные корпуса, гостиницы, общежития, детские сады и школы.
На стенде самарского предприятия "Электрощит Самара" представлен выставочный объект "Белокаменка". Это первый объект электроснабжения для центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Оборудование на базе Электрощит Самара монтировалось в блок-модули, тестировалось, а затем отправлялось на площадку, при этом все комплектующие производились внутри компании. Выставляют свою продукцию и предприятия других регионов. Одно из них изготавливает комплектующие для АВТОВАЗа — производят светодиодные модули, которые устанавливаются в фары.
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Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!