Самарцы пригласили молодежь из Сербии на форум "iВолга"

В воскресенье, 3 марта, губернатор Дмитрий Азаров, работая на Всемирном фестивале молодежи, провел встречу с делегациями Самарской области и Республики Сербия. Глава региона обсудил с юными земляками вопросы их участия в масштабном мероприятии, а также различные проекты и инициативы, направленные на развитие родного края. В ходе общения с сербской делегацией обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, укрепления культурных и деловых связей.

Всемирный фестиваль молодежи, организованный Росмолодежью, проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Россия объединила около 20 тыс. активных, целеустремленных и талантливых лидеров со всего мира — из Европы, Азии, Африки, Северной и Центральной Америки, Ближнего Востока, всего более 180 стран. Делегация Самарской области — одна из самых представительных. В ее составе 180 ребят — это неравнодушные и инициативные жители губернии, среди которых добровольцы, активисты общественных движений, участники молодежных акций, авторы проектов по различным сферам деятельности. Также на фестивале трудится 90 волонтеров из Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что рад активному участию команды нашего региона в жизни форума.

"В нынешней ситуации, когда нас пытаются убедить, что страна в изоляции, что вокруг только государства, которые к нам недружественно относятся — на площадке молодежного всемирного форума — делегации из 180 стран. Слушайте, какая изоляция? Да и невозможно просто этот мир представить без нашей великой и прекрасной родины, — сказал Дмитрий Азаров. — И как несколько лет назад президент Владимир Владимирович Путин пошутил, когда ему тоже пытались сказать, что Россия в изоляции, он сказал: слушайте, изоленты не хватит, чтобы наша страна оказалась в изоляции. И здесь мы получаем тому подтверждение".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на форуме делегации всех стран и имеют возможность больше узнать о России, в том числе благодаря участникам из Самарской области.

"Не забывайте об этой важнейшей миссии: вы здесь — послы нашей Самарской области и России, вы представляете великую страну. И давайте сделаем так, чтобы те ребята, которые приехали к нам из разных стран со всего мира, как можно больше узнали о нашей родине, нашем характере, традициях, о том, что для нас дорого и что для нас свято. И зарядились вашей молодой энергией созидателей", — сказал Дмитрий Азаров.

В ходе встречи губернатор и самарские участники фестиваля обсудили различные вопросы, которые волнуют ребят. Один из них касался ответственности молодого поколения за свое будущее и будущее всей страны.

"На мой взгляд, молодежь сейчас берет на себя ответственность за судьбу страны. У меня в этом нет сомнений. Я не раз бывал на передовой, в зоне специальной военной операции, там люди разных поколений, наши защитники отечества, очень много людей молодых. И связь поколений там ощущаешь более остро, — ответил Дмитрий Азаров. — У меня ощущение, что наша молодежь ответственная, энергичная, деятельная, творчески заряженная. Есть юные ребята, которые берут на себя большую ответственность. Главная ответственность — будущее страны".

Юлия, активистка молодежного сообщества "ЗаВолгу", поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку молодежных проектов в Самарской области и за возможность ребятам из нашего региона стать частью масштабного международного фестиваля. Девушка рассказала о той работе, которую ведет сообщество "Заволга" по защите экологии на самарской земле.

"ЗаВолга" — совершенно классное сообщество, я очень благодарен, что много интересных проектов вы реализуете. Проектов в части защиты экологии у нас в регионе много, занимаемся ими совместно с общественными организациями. Но в этом вопросе слишком много проектов не бывает, поэтому если у вас будут новые, актуальные проекты — поддержим. — сказал губернатор. — Отмечу, что еще будучи мэром Самары я впервые организовал систему сбора и удаления отходов с прибрежных территорий в границах городского округа. Появились контейнеры для сбора мусора на острове Зелененький, на острове Поджабный, на других территориях. Там впервые установили контейнерные площадки, которых ранее не было никогда. Очень важно, чтобы экологическое сознание в людей проникало. Вопросы экологии включают в себя и бережное отношение к природным ресурсам".

Другой вопрос касался просветительской деятельности, которую регион ведет совместно со всероссийским обществом "Знание".

"Мы поддерживаем проекты общества "Знание". Самарская область — один из первых регионов, который стал возрождать общество "Знание", потому что, к сожалению, в 90-е годы оно практически прекратило свое существование. И мы стали регионом, который обратил внимание на это", — подчеркнул глава региона.

Анастасия, руководитель культурно-молодежного центра Строительно-энергетического колледжа имени Мачнева, рассказала о проекте создания ассоциации классных руководителей Самарской области.

"Тема важная, проект поддержим. Классные руководители — совершенно особые наставники для школьников. Понимаем, что различных уже сложившихся общественных организаций в педагогической среде много, но если такая специализированная нужна — поддержим, — сказал Дмитрий Азаров. — Важнейшая составляющая образовательного процесса — воспитание. Я рад, что Самарская область стала одной из первых делать шаги, чтобы воспитание вернулось в школы".

Участники самарской делегации подняли целый ряд вопросов развития образования и науки в Самарской области. Так, ребята отметили важность строительства международного межвузовского кампуса, который возводится около стадиона "Солидарность Самара Арена". Глава региона напомнил, что три вуза региона — Самарский университет, СамГМУ и ТГУ — стали участниками самой масштабной в истории России программы поддержки университетов "Приоритет 2030". Это дает мощный импульс для развития научно-образовательного потенциала региона.

Также ребята рассказали губернатору о своих разработках. Так, Сергей рассказал о том, как продвигается работа с проектом приложения для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее эту инициативу поддержал Дмитрий Азаров, что помогло в дальнейшем продвижении проекта. "Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку", — сказал Сергей.

Матвей сообщил о разработке технологии, которая связана со скоростью прохождения ультразвука через костную ткань животных. Проект в дальнейшем может использоваться в животноводстве. Глава региона отметил, что окажет Матвею помощь в продвижении его инициативы.

В ходе встречи также обсуждались вопросы и инициативы по подготовке и поддержке молодых специалистов в Самарской области, реализации национальных проектов, развития различных сфер экономики региона. Губернатор подчеркнул, что руководство Самарской области, руководство страны, президент Владимир Путин нацелены на то, чтобы поддерживать молодежь и их проекты.

Особое внимание в ходе общения было уделено теме поддержке СВО, семей защитников отечества и их семей. Сегодня в эту работу включены все жители Самарской области, самое активное участие принимает молодежное сообщество.

"Огромное спасибо всем вам, всем, кто принимает участие в поддержке наших героев, защитников отечества. То, что делается — это очень дорого и важно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил самарскую делегацию за общение и неравнодушие. "Хочу сказать всем вам спасибо — здесь, на фестивале, получаешь заряд энергии, которую мы, уверен, вместе можем превратить в добрые, важные, созидательные свершения на нашей родной самарской земле, — сказал Дмитрий Азаров. — Динамичное, опережающее развитие нашего региона по многим направлениям — это во многом благодаря усилиям молодежи. В ваших руках — будущее страны".

Ксения, участница регионального отделения "Движения первых", отметила важность подобных встреч губернатора с молодежью. "Когда ты получаешь поддержку своего проекта от губернатора, это очень важно не только для реализации проекта, но и для тебя самого", — сказала она.

В ходе встречи губернатора с командой Самарской области к общению подключилась делегация Сербии. Их поприветствовал Дмитрий Азаров. "Я рад тому, что партнером здесь, на форуме, для делегации Самарской области стала делегация Сербии, братской для России страны", — сказал губернатор.

Руководитель делегации Сербии Алекс Галич отметил тот потенциал, который есть у Самарской области и Сербии в выстраивании сотрудничества. "Сегодня вместе с Дмитрием Игоревичем посмотрели стенд Самарской области и имели возможность поближе познакомиться с культурой и традициями вашего региона. Увидели, какой большой потенциал есть у сотрудничества молодежи Сербии и Самарской области", — сказал Алекс Галич.

Участники Самарской области и Сербии в ходе общения поделились своими инициативами и проектами. Так, одна из участниц предложила губернатору Дмитрию Азарову сотрудничать с белградским университетом. Глава региона выразил уверенность, что между вузами Сербии и Самарской области получится установить контакты, в том числе в рамках НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

Еще одно предложение было направлено на совместную работу по развитию патриотических проектов, на сохранение исторической памяти. Губернатор поддержал эту инициативу. "Очень важно знать историю, не забывать ее никогда. Нельзя быть патриотом своей страны, если о ней ничего не знаешь", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель самарского Союза молодежи, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского Общественного движения "Бессмертный полк России" в Самарской области Анастасия Софьина рассказала, как организуется акция, а также о проведении областного патриотического конкурса творческих работ "На Zащите Мира". Она предложила сербским коллегам присоединиться к реализации конкурса и организовать его на международном уровне. Также делегация Самарской области пригласила сербов на фестиваль волонтеров и предложила обмениваться волонтерскими практиками. В ходе встречи Кристина Гнатюк, директор Всероссийского форума "iВолга" предложила делегации Сербии принять участие в iВолге-2024. Ранее Дмитрий Азаров пригласил делегацию Сербии поучаствовать в международном фестивале антифашисткой песни "Гитары в строю".

"Я уверен в том, что ваша делегация, вернувшись в свою прекрасную страну, расскажет о том, как на самом деле обстоят дела в России — как мы умеем дружить, как мы рады гостям, всем, кто приходит к нам с добрыми намерениями, — обратился Дмитрий Азаров к сербской молодежи. — Я надеюсь, что Всемирный фестиваль молодежи будет способствовать тому, что люди разных стран будут лучше понимать наши намерения, наши желания, нашу готовность сотрудничать со всем миром — там, где уважают наш суверенитет".

Подводя итоги встречи, глава региона выразил надежду, что знакомство двух делегаций перерастет в большую дружбу. "Нет ничего более надежного для братства между нашими странами, чем дружба граждан Сербии и России", — сказал Дмитрий Азаров.