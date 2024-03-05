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Молодежная политика Общество

На всемирном фестивале молодежи 4 экскурсовода из Самарской области познакомят гостей с достижениями России

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители Самарской области вошли в топ-300 гидов и координаторов зон гостеприимства страны — "проводников смыслов", отобранных программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" из 10 тыс. заявок. Они стали лицом главного молодежного события 2024 года, которое проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта.

На 12 тематических экскурсиях они знакомят 20 тыс. участников ВФМ-2024 из 188 стран с ценностями фестиваля, достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, историей Города молодежи мира и природой его окрестностей.

Гиды всемирного фестиваля молодежи, организатором которого выступает Росмолодежь, — это не только экскурсоводы, но и педагоги, предприниматели и ученые, сотрудники культурных, спортивных учреждений, волонтеры и представители других профессиональных сфер. На обучении в "Школе экскурсоводов" всемирного фестиваля молодежи их познакомили с философией молодежного движения и стандартом программы "Больше, чем путешествие": на его основе создаются маршруты поездок по стране для молодежи с полезной компонентой.

"Участники всемирного фестиваля молодежи — это представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024 — стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 "проводников смыслов" — гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодежи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов", — заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

На фестивале в качестве координатора зоны гостеприимства будет работать одна из самых юных участников ВФМ-2024 — 18-летняя Анна Липатникова из Самарской области. Девушка учится на 1-м курсе Тольяттинской академии управления по специальности "экономика и финансы".

"О фестивале я узнала еще в сентябре 2023 года и сразу поняла, что должна побывать там. Дополнительную мотивацию дала встреча, посвященная старту обратного отсчета дней до даты фестиваля в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Я пообщалась с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года и решила подать заявку. Помогать в работе мне будет талисман — браслет из лунного камня", — рассказала Анна.

На пешеходной экскурсии "История места" по федеральной территории "Сириус" участники фестиваля узнают о том, как начиналось ее развитие после проведения Зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи и о том, что ждет эту местность в ближайшем будущем, а на обзорной прогулке по международному аэропорту и Городу молодежи мира отправятся в полет по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории Парка науки и искусств "Сириус", узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой. Записаться на экскурсии и узнать подробности можно по ссылке.

В дни проведения ВФМ-2024 в 10 отелях и других локациях работают 12 зон гостеприимства — это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию об их маршрутах и программе "Больше, чем путешествие". Экскурсии проводятся на русском, английском, китайском, немецком, испанском, арабском и французском языках.

"Больше, чем путешествие" — программа, благодаря которой свыше 170 тыс. молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей. В поездки по стране отправляются активные участники, призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.Помимо традиционной туристической программы — знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию — участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. На первом заседании Организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести фестиваль на федеральной территории "Сириус" в начале следующего года.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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