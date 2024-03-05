На всемирном фестивале молодежи 4 экскурсовода из Самарской области познакомят гостей с достижениями России

Представители Самарской области вошли в топ-300 гидов и координаторов зон гостеприимства страны — "проводников смыслов", отобранных программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" из 10 тыс. заявок. Они стали лицом главного молодежного события 2024 года, которое проходит на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта.

На 12 тематических экскурсиях они знакомят 20 тыс. участников ВФМ-2024 из 188 стран с ценностями фестиваля, достижениями и возможностями России в науке, бизнесе и культуре, историей Города молодежи мира и природой его окрестностей.

Гиды всемирного фестиваля молодежи, организатором которого выступает Росмолодежь, — это не только экскурсоводы, но и педагоги, предприниматели и ученые, сотрудники культурных, спортивных учреждений, волонтеры и представители других профессиональных сфер. На обучении в "Школе экскурсоводов" всемирного фестиваля молодежи их познакомили с философией молодежного движения и стандартом программы "Больше, чем путешествие": на его основе создаются маршруты поездок по стране для молодежи с полезной компонентой.

"Участники всемирного фестиваля молодежи — это представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024 — стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 "проводников смыслов" — гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодежи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов", — заявила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

На фестивале в качестве координатора зоны гостеприимства будет работать одна из самых юных участников ВФМ-2024 — 18-летняя Анна Липатникова из Самарской области. Девушка учится на 1-м курсе Тольяттинской академии управления по специальности "экономика и финансы".

"О фестивале я узнала еще в сентябре 2023 года и сразу поняла, что должна побывать там. Дополнительную мотивацию дала встреча, посвященная старту обратного отсчета дней до даты фестиваля в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Я пообщалась с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года и решила подать заявку. Помогать в работе мне будет талисман — браслет из лунного камня", — рассказала Анна.

На пешеходной экскурсии "История места" по федеральной территории "Сириус" участники фестиваля узнают о том, как начиналось ее развитие после проведения Зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи и о том, что ждет эту местность в ближайшем будущем, а на обзорной прогулке по международному аэропорту и Городу молодежи мира отправятся в полет по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории Парка науки и искусств "Сириус", узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой. Записаться на экскурсии и узнать подробности можно по ссылке.

В дни проведения ВФМ-2024 в 10 отелях и других локациях работают 12 зон гостеприимства — это точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию об их маршрутах и программе "Больше, чем путешествие". Экскурсии проводятся на русском, английском, китайском, немецком, испанском, арабском и французском языках.