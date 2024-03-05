МЧС проведет учения по борьбе с паводком и лесными пожарами

В Самарской области 5 и 6 марта пройдет Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком и лесными пожарами.

Мероприятия пройдут во всех субъектах РФ, кроме новых регионов и граничащих с ними территорий. участвовать будут силы и средства РСЧС, в том числе госкорпорации, федеральные органы исполнительной власти, регионов и местного самоуправления".

Учение будет состоять из двух этапов. На первом этапе планируют отработать превентивные мероприятия для ликвидации ЧС в паводкоопасный период, а также организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На втором этапе отработают вопросы ликвидации ЧС, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.