МЧС проведет учения по борьбе с паводком и лесными пожарами

В Самарской области 5 и 6 марта пройдет Всероссийское командно-штабное учение по ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком и лесными пожарами.
Мероприятия пройдут во всех субъектах РФ, кроме новых регионов и граничащих с ними территорий. участвовать будут силы и средства РСЧС, в том числе госкорпорации, федеральные органы исполнительной власти, регионов и местного самоуправления".
Учение будет состоять из двух этапов. На первом этапе планируют отработать превентивные мероприятия для ликвидации ЧС в паводкоопасный период, а также организацию мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На втором этапе отработают вопросы ликвидации ЧС, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.