Дмитрий Азаров отметил вклад самарских женщин в развитие региона

Во вторник, 5 марта, накануне Международного женского дня губернатор Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с первым весенним праздником. Глава региона отметил вклад представительниц прекрасного пола в развитие региона и вручил им награды.
Сразу несколько торжественных мероприятий проходят в эти дни во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого. Для приглашенных (а это многодетные семьи, родные участников спецоперации, заслуженные работники и активисты общественных организаций) выступили известные российские фигуристы и самарские спортсмены - призеры различных соревнований и конкурсов.
"Международный женский день очень важен для каждого мужчины, для нашей страны. Мы чествуем удивительных российских женщин, которые дают жизнь нашей стране, любовь, заботу, уважение, дарят свой профессионализм, ответственность, веру в нашу великую и прекрасную Родину", - отметил руководитель региона.
Отдельно губернатор поприветствовал семьи военнослужащих. Матери и жены своей любовью и верой вселяют мужество и отвагу в героев - участников специальной военной операции. Бойцы с оружием в руках с честью защищают свои семьи, свою малую и большую Родину от нападок со стороны недругов, успешно выполняют боевые задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Также глава региона поблагодарил женщин, которые с трепетом в сердце помогают военнослужащим и их семьям - собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и многое другое.
"Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку в то время, когда плечо любимого не рядом, - заверил Дмитрий Азаров. - Я искренне благодарю всех земляков за помощь семьям военнослужащих, за поддержку. Мы вместе постараемся сделать все, чтобы приблизить этот святой для всех нас день - День Победы, которая обязательно будет. Каждый из вас делает все, чтобы этот день приблизить. Мы помогаем нашим героям-защитникам, молимся о них, заботимся об их семьях. Спасибо всем землякам, кто принимает в этом самое активное участие".
Сегодня невозможно представить динамичное, опережающее развитие Самарской области без вклада женщин во всех сферах, а не только в образовании, здравоохранении и социальной защите, где представительницы прекрасного пола дарят свою любовь и заботу об окружающих. Это касается науки, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики. "Любую сферу, которую бы мы сегодня ни вспомнили вместе с вами, мы сможем отметить выдающийся вклад самарских женщин. Я сердечно вас благодарю за это, - обратился Дмитрий Азаров. - Женщина, мать, семья - это святые понятия для всех нас. Настоящие патриоты воспитываются в семье. Мы с вами знаем, какое внимание президент страны уделяет поддержке семей с детьми".
Мама пятерых детей (четырех мальчиков и девочки) из Челновершинского района Екатерина Жулина отметила, что в последние годы внимание и поддержка многодетных семей значительно выросли.
"Помощь государства в настоящее время колоссальна. Мы получаем весь комплекс мер поддержки: от компенсации коммунальных услуг до устройства детей в детские сады и школы во внеочередном порядке, компенсацию расходов на приобретение одежды детям к началу учебного года. И совсем недавно мы воспользовались социальным контрактом", - добавила женщина.
Совсем недавно в своем послании глава государства озвучил новые меры поддержки семьям. Так, Владимир Путин принял решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Кроме того, удвоен налоговый вычет при рождении второго ребенка, а также при появлении третьего и последующих детей. Выплата в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка также продлена до 2030 года. Более того, ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семьей с детьми до 6 лет.
"Внимание президента к российским семьям, к женщинам, к будущему нашей страны - оно подчеркивается в каждом его обращении к нации. Нет ни одного послания, в котором не были бы предложены, инициированы Владимиром Владимировичем Путиным новые меры поддержки матерям, семьям, семьям с детьми. Это внимание будет сохранено. А вместе, я уверен, мы здесь, на Самарской земле, сделаем все для того, чтобы семья чувствовала государственную поддержку на всех уровнях", - отметил губернатор.
За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" награждена заместитель директора Российского государственного архива в городе Самаре Ольга Солдатова. Под ее руководством было издано свыше 600 книг. Кроме того, она является автором порядка 200 научных публикаций на основе сохранившихся уникальных документов. В архиве женщина работает больше 40 лет.
"Служить России - особая ответственность, потому что все, что мы делаем, работая в архивах, связано с людьми, с их социальными гарантиями, с достижениями нашей науки и техники. У нас архив особый, в нем собрана научно-техническая документация. И сейчас, когда идет развитие технологий, науки, вся страна обращается к нам. Все исторические архивные документы - востребованы и нужны для того, чтобы на их основе дальше продвигать наши достижения и восстанавливать, развивать нашу промышленность, экономику, чтобы быть самодостаточными, - подчеркнула она. - Сейчас и регион, и вся страна на подъеме, потому что нас объединила единая цель, единые задачи - очень важные и серьезные. Это способствует сплочению и единодушию людей. Это я чувствую и по своим коллегам, и в целом по той ситуации, которая складывается и в регионе, и в стране".
Почетным знаком "За служение людям" награждена председатель городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль. "У каждого своя дорога, а мы свою выбрали. Мне довелось выбрать служение людям. Я честно стараюсь выполнять свою задачу в жизни. И считаю, что каждый человек, выбрав свою дорогу, должен идти по ней с достоинством, с честью и с ответственностью за то, что он делает, - отметила она. - Дмитрий Игоревич, и ваша дорога, как и дорога нашего президента, - это служение людям. Поэтому, наверное, я, прожив долгую жизнь, скажу, что все бывает в жизни, но каждый из вас, выбрав свою дорогу, должен выбрать то, как будет жить наша страна завтра. Все в наших руках".
Дмитрий Азаров поблагодарил женщин Самарской области за их умение добиваться успеха в профессии, хранить семейный очаг, быть добрыми и нежными матерями. "Я восхищаюсь вами, вашей ответственностью и патриотизмом, вашей красотой, заботой, вашим умением проявить такт и уважение. Спасибо вам большое. Мира, добра, благополучия вашим домам, здоровья вам и вашим семьям. Я уверен, что будущее у России светлое, потому что нет ничего светлее в этом мире, чем российская женщина", - считает губернатор.
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