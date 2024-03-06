Проект строительства межвузовского кампуса в Самаре обсудили с IT-компаниями

Губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с IT-сообществом Самарской области. Глава региона, руководители компаний диджитал-индустрии и сферы телекоммуникаций, эксперты обсудили актуальные вопросы и перспективы развития отрасли, а также инициативы по ее поддержке.

Губернатор Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с IT-сообществом, чтобы обсудить перспективы и предложения по развитию сферы, рассмотреть различные проекты, выработать дополнительные решения, направленные на поддержку отрасли. "Рассчитываю, что, как и в предыдущие наши встречи, мы поговорим не только о перспективных проектах, но и о проблемах, задачах, на которые нужно обратить внимание", - сказал Дмитрий Азаров, начиная встречу.

Говоря о текущей ситуации в индустрии информационных технологий, глава региона отметил, что темпы развития сферы IT сегодня крайне высоки, и один из ключевых вопросов отрасли - подготовка кадров.

"Cфера IT динамично развивается, другой такой сейчас и назвать невозможно, разве что сфера беспилотной авиации, но и она немыслима без цифровых решений. Это можно считать едиными технологиями. Сегодня цифровые технологии являются сквозными, и запрос на подготовку кадров здесь колоссален, - сказал Дмитрий Азаров. - Министерство цифрового развития оценивает дефицит кадров отрасли в масштабах 500-700 тысяч человек. Понимая сегодняшний запрос отрасли, мы, конечно, настойчиво работаем над тем, чтобы подготовка кадров велась на должном уровне, увеличиваем количество мест, в том числе бюджетных, по подготовке специалистов. Отдельно благодарю компании, которые не один год участвуют в подготовке специалистов. Это точно вклад, который будет окупаться не только для всей страны (что очень важно), но и для вашей компании".

Дмитрий Азаров напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все более значимый вклад в экономический рост страны вносит малый и средний бизнес, а его доля в IT-отрасли России превышает 21%.

"Вне всякого сомнения, это не предел. Глава государства нацеливает нас на то, чтобы темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения как минимум вдвое превышали темпы роста экономики. В Самарской области, конечно, нам надо прилагать для этого максимальные усилия, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Тем более что у нас очень хорошие стартовые позиции (если мы берем послание президента как точку отсчета для новых решений, проектов, идей, программных документов развития страны)".

По динамике развития софтверной индустрии Самарская область занимает третье место в рейтинге, входит в ТОП-5 субъектов по уровню развития ИТ-индустрии, а по экспорту софтверных компаний - в ТОП-10. Дмитрий Азаров отметил, что это хороший результат, но есть к чему стремиться.

Кроме того, в 2023 г. Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по доле прохождений "Урока цифры" - федерального образовательного проекта. Эту позицию регион сохраняет на протяжении пяти лет - с момента старта проекта. В Самарской области ежемесячный охват школьников, вовлеченных в "Уроки цифры", составляет около 300 тыс. обучающихся.

"Это, не всякого сомнения, наш вклад в профориентацию, подготовку кадров. У нас сегодня IT-кафедры выпускают примерно 3500 специалистов в год. Понятно, что школьников нужно ориентировать на эти решения", - подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что развитию IT-индустрии в Самарской области способствуют меры поддержки отрасли, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях.

"Напомню, часть мер поддержки мы ввели первыми в стране, и наше решение потом уже тиражировались на федеральном уровне. Понятно, что время быстро меняется, и, вполне возможно, нужны новые решения, либо требуется скорректировать ранее принятые", - сказал Дмитрий Азаров.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков подробно рассказал о региональных мерах поддержки IT-бизнеса и IT-специалистов в Самарской области, а также о том, как ими воспользоваться. Это льгота при уплате налога аккредитованным компаниям, использующим упрощенную систему налогообложения, возврат 50% уплаченного НДФЛ с вновь принятых сотрудников из других регионов, программа по предоставлению льготных ипотечных кредитов (до 2%), компенсация расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Мощнейший импульс развитию IT-индустрии в Самарской области придаст открытие международного межвузовского кампуса, который строится около стадиона "Солидарность Самара Арена". Регион получил право реализации проекта кампуса благодаря сильному научно-образовательному потенциалу и качественно подготовленной заявке, которая по итогам федерального конкурса была признана одной из лучших. Проект получил поддержку президента Владимира Путина. Срок реализации - 2027 год. "Мы серьезно прорабатывали этот проект. Создание кампуса закладывает абсолютную перспективу цифрового будущего нашего региона", - подчеркнул Дмитрий Азаров, добавив, что крайне важно получить от IT-сообщества предложения по реализации этого проекта.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил проект и проинформировал о текущем ходе работ по строительству кампуса. Как он отметил, создание мощного образовательного центра с жилыми корпусами на 5000 мест не только будет способствовать развитию научной мысли, но и станет мощным драйвером развития прилегающей территории, где уже созданы объекты медицинской, спортивной, рекреационной и транспортной инфраструктуры. Запланировано размещение жилой застройки, офисных, торговых, выставочных и гостиничных помещений, создание социальной инфраструктуры, школ и детских садов. Проект позволит усилить агломерационные эффекты крупнейшей в России нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации.

"Кампус станет сердцем этой развивающейся территории. Помимо того, что кампус будет работать на студенческое, образовательное и бизнес-сообщество, он рассчитан на то, чтобы быть полезным для всех жителей региона, которые смогут пользоваться современными пространствами и инфраструктурой", - сказал Дмитрий Богданов.

Как подчеркнул министр, концепция кампуса заключается в том, чтобы на одной территории, в одном месте была создана вся необходимая инфраструктура для учебы, работы и комфортной жизни специалистов различного профиля, в том числе отрасли IT, для проживания молодых семей.

"Президент в послании отметил, что современные кампусы должны полностью отвечать задачам развития молодых семей. В проекте нашего кампуса этому уделено особое внимание", - сказал Дмитрий Богданов.

Губернатор отметил, что в кампусе будут учиться и жить много иногородних студентов, поэтому одна из задач - сделать так, чтобы талантливые и высококвалифицированные специалисты после завершения учебы оставались в Самаре.

Дмитрий Богданов акцентировал внимание IT-компаний на возможных вариантах участия в проекте кампуса, использовании его возможностей и ресурсов. Например, это строительство собственных зданий на площадке кампуса, размещение своих объектов, офисов, центров, аренда помещений, стажировки студентов, совместные образовательные программы с вузами, привлечение научного сообщества для реализации различных программ и проектов.

Виктор Столяров, руководитель компании "МСК ГРУПП", озвучил готовность вложить средства в строительство инфраструктуры для своей организации на территории будущего кампуса.

"Очень интересный проект, потому что в Самаре есть сложности с размещением крупных компаний. Наша компания готова проинвестировать до 250 млн руб. в строительство объекта для себя на территории кампуса. Нам нужно порядка 3000 кв. метров", - сказал Виктор Столяров. - С 2018 г., с первых наших встреч, мы обсуждали, что в Самаре не хватает такого места, где бы локально размещались IT-компании. Тому, что регион благодаря губернатору ответил на эти наши пожелания, можно только поаплодировать".

Губернатор поручил Дмитрию Богданову взять предложение в отработку и синхронизировать реализацию инициативы компании со строительством кампуса.

Дмитрий Азаров предложил IT-сообществу подготовить свои предложения по строительству и проектированию жилья рядом с кампусом, чтобы инвесторы в дальнейшем учитывали эти запросы.

"Жилой район рядом с кампусом мы фактически можем создать таким, каким вы его придумаете. Давайте сформируем жилой фонд такой, который будет востребован у IT-специалистов. Там же могут быть дополнительные преференции по приобретению жилья", - отметил губернатор.

Одно из предложений IT-сообщества заключалось в введении дополнительных льгот (например, налоговых) для компаний, которые будут размещаться на территории кампуса и инвестировать в развитие его инфраструктуры. Дмитрий Азаров поручил Дмитрию Богданову отработать вопрос.

Участники встречи также подняли вопрос повышения транспортной доступности территории, где строится кампус (в частности, продления трамвайной линии). Дмитрий Азаров отметил, что это предложение надо обязательно проработать. Дмитрий Богданов сообщил, что рассматриваются также и другие варианты.

"Безусловно, под развитием кампуса и этого района подразумевается развитие транспортной сети. Вопрос прорабатывается, ведутся расчеты", - добавил министр.

Президент Федерации спортивного программирования Самарской области Михаил Бабенко выступил с предложением основать IT-стадион для киберспорта, фиджитал-спорта и спортивного программирования. Сейчас в регионе нет постоянной современной площадки для развития этих дисциплин, а ведь они набирают все большую популярность как в России, так и в Самарской области.

"С одним инвестором мы обсуждали план создания центра киберспорта на стадионе "Самара Арена", но, к сожалению, из-за санкций идея оказалась разрушена. Однако уровень проработки тогда был высоким, есть варианты, есть надежные партнеры. Надо к этой теме вернуться", - сказал Дмитрий Азаров, поручив Дмитрию Богданову заняться отработкой вопроса.

Глава региона также напомнил, что в Казани на днях завершились первые в истории "Игры будущего" по фиджитал-спорту. Соревнования проводились по 21 инновационной дисциплине, основанных на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды. В турнире участвовало более 2000 спортсменов из 107 стран мира.

"Идея проведения "Игр будущего" очень правильная. Помимо виртуальных соревнований, есть и спорт в формате онлайн. Первые в мире такие игры прошли в России, наша страна задает тренд на десятки лет вперед, - сказал Дмитрий Азаров. - Участники "Игр будущего" приехали из более чем 100 стран, а в Сочи на Международный фестиваль молодежи - из более чем 180 стран (это к разговору о закрытости, изоляции нашей страны). Люди со всей планеты едут к нам и аплодируют России за такие инновационные решения".

В завершение встречи губернатор обратился к IT-сообществу с предложением подготовить дополнительные инициативы по обозначенным в ходе встречи вопросам.

"Обсуждение у нас не закрывается. У нас есть задача развития кампуса, создания рабочих мест у потенциальных партнеров кампуса, развития жилищного строительства. По любому направлению ждем ваших предложений, - сказал Дмитрий Азаров, - Ознакомьтесь с мастер-планом развития территории, где строится кампус, может быть, что-то необходимо скорректировать. На этапе проектирования многое можно учесть. Мы там вместе можем создать город будущего. Уверен, ваши предложения и инвесторов заинтересуют".