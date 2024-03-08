Дмитрий Азаров поздравил жительниц региона с 8 Марта

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

"Дорогие наши, любимые, лучшие - женщины Самарской области! Примите мои теплые, искренние поздравления с Международным женским днем!

Это один из любимейших праздников! 8 Марта - замечательный повод выразить восхищение вашей заботой и нежностью, терпением и чуткостью, умением хранить уют домашнего очага. И в то же время - впечатляющими успехами во всех сферах. Вашими достижениями, открытиями и победами.

Какой бы путь в жизни вы ни выбирали - везде и во всем добиваетесь успеха. Вносите большой вклад в достижение национальных целей развития России, поставленных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Всегда добросовестно, ответственно подходите к любому делу, смело беретесь за решение сложнейших задач.

Особой благодарности заслуживает ваш вклад в обеспечение нашей победы в специальной военной операции. Дорогие мамы, жены героев! Все, кто сегодня помогает фронту своим бескорыстным трудом, творчеством, молитвой. Тепло ваших рук, сердечность, стойкость перед лицом испытаний, ваше умение ждать и верить - вот настоящая опора фронта, залог нашей победы.

Дорогие, любимые наши! Вы привносите в жизнь порядок и уверенность в завтрашнем дне. Храните традиционные семейные ценности. А это основа дальнейшего развития и процветания нашей прекрасной Родины. Не сомневаюсь, нынешний год, который президент РФ Владимир Владимирович Путин объявил Годом семьи, позволит нам сохранить ценности и традиции нашего народа, создаст еще больше возможностей для счастья и благополучия каждой семьи.

В этот светлый и радостный день хочу еще раз сказать, как вы дороги нам. Как необходимы ваша поддержка и душевная щедрость, внимание, доброта и самоотверженность. Вне всякого сомнения, вы - лучшие, самые красивые и, конечно, искренне, всем сердцем любимые!

Когда за каждым мужчиной - воином, тружеником - стоит любящая женщина, дружная семья, для нас нет ничего невозможного. Нас никому не сломить, мы единый народ, большая многонациональная семья семей. А значит - вместе мы непобедимы!

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья! Пусть ваши сердца всегда будут наполнены любовью, а родные люди дарят вам заботу и душевное тепло! С праздником вас!" - сказал губернатор.