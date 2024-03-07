Дмитрий Азаров и президент КХЛ обсудили перспективы развития ХК "Лада"

В четверг, 7 марта, губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым. Глава региона и руководитель КХЛ обсудили возвращение "Лады" в элиту отечественного хоккея, выступление команды в нынешнем сезоне и ее дальнейшие перспективы. Также были рассмотрены вопросы развития лиги и укрепления сотрудничества в интересах всего хоккея в Самарской области.

"Благодарю за помощь, которую вы лично оказали в возвращении "Лады" в КХЛ, — обратился глава региона к Алексею Морозову. — Полное содействие, на всех этапах сопроводили наши усилия. Спасибо за желание создать условия, чтобы "Лада" вернулась".

В начале прошлого хоккейного сезона, в сентябре 2022 г., губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что ведет работу по возвращению "Лады" в КХЛ. Это то, о чем просили главу региона жители Тольятти. Дмитрий Азаров лично обсуждал ключевые вопросы с руководством КХЛ, титульным спонсором команды АвтоВАЗом, министром спорта РФ Олегом Матыциным. В вопросе развития ХК "Лада" губернатору удалось заручиться поддержкой президента России Владимира Путина. Глава государства откликнулся на обращение тольяттинцев и дал необходимые поручения. В дальнейшем клубу при поддержке региональных властей и содействии КХЛ удалось в кратчайшие сроки выполнить все требования лиги, в том числе, по приведению в соответствие регламенту "Лада Арены".

"Решение президента Владимира Владимировича Путина об оказании нам помощи и поддержки решения по возврату "Лады" в КХЛ было, конечно, очень важным. А мы не подвели. Внимание к лиге со стороны президента — серьезное, — отметил Дмитрий Азаров. — Я рад, что мы не подвели лигу. Команда доказала свою боеспособность, вышла в плей-офф. Внимание к хоккею, к КХЛ — с моей стороны, конечно же, большое".

Алексей Морозов поблагодарил Дмитрия Азарова за то, что была проведена большая работа по подготовке тольяттинского клуба к участию в КХЛ. Президент КХЛ отметил, что губернатор помогал "Ладе" в решении необходимых вопросов, сопровождал заявку клуба и сделал все, чтобы все задачи были выполнены в срок.

"Огромная благодарность за такое внимательное отношение к "Ладе". В итоге все получилось — "Лада" вернулась в КХЛ. Знаю, что болельщики этому очень рады", — сказал Алексей Морозов.

В нынешнем чемпионате "Лада" стала одним из открытий сезона. Команда по ходу регулярного этапа была на верхних позициях турнирной таблицы Восточной конференции, автозаводцы не раз обыгрывали лидеров российского хоккея, включая московский ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина. Тольяттинский клуб впервые за 15 лет вышел в плей-офф КХЛ. Домашние матчи "Лады" регулярно собирают полные трибуны "Лада Арены", а билеты порой заканчиваются еще за несколько дней до игры. 7 марта "Лада" проводит домашний матч плей-офф против омского "Авангарда".

Президент КХЛ отметил хорошие результаты, которые в нынешнем сезоне показывает "Лада".

"Лада" зашла в лигу очень успешно. Никто не ожидал, что с первого сезона соберется такой состав. Это большая работа и руководства, и тренерского штаба команды, которые сплотили коллектив, показали хорошие результаты, — сказал Алексей Морозов. — Никто, наверное, не ожидал того, что в начале сезона "Лада" будет одной из топовых команд Восточной конференции. Все помнят 15 матчей, когда у команды было в них 11 побед. Сейчас плей-офф, тоже бьются. Давно не был в Тольятти на игре, еще с тех времен, когда сам, наверное, играл. Сегодня очень горю желанием побывать и почувствовать ту атмосферу, которая творится на трибунах".

В ходе встречи Алексей Морозов рассказал губернатору о планах развития КХЛ.

"Мы проговорили основные позиции, к чему мы идем в Континентальной хоккейной лиге. Я думаю, совместными усилиями "Лада" будет расти и развиваться в правильном направлении", — сказал президент КХЛ по окончанию встречи.