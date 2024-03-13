За 6 лет в 1,5 раза увеличилось число самарцев, регулярно занимающихся спортом

Во вторник, 12 марта, во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии министерства спорта Самарской области. В ней приняли участие руководители спортивных учреждений и организаций, представители общественных объединений, заслуженные тренеры и спортсмены, специалисты сферы физкультуры и спорта. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым они оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.

Губернатор, открывая заседание, отметил, что проведение коллегии позволяет не только подвести результаты работы, но и обозначить дальнейшие планы, обсудить новые инициативы и предложения по развитию отрасли.

"Время ставит новые задачи. Мы с вами можем обсудить наши планы на текущую работу, посоветоваться, увидеть новые направления, востребованность тех или иных видов спорта, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня, надеюсь, мы не ограничимся только докладами руководителей. Я готов к новым предложениям, идеям. Напомню, что целый ряд предложений, которые я получал от общественности, людей, которые пропагандируют в нашем обществе здоровый образ жизни, мы уже внедрили в жизнь нашего региона. Я очень надеюсь, что сегодня пройдет содержательный разговор".

Говоря об итогах совместной работы, глава региона подчеркнул, что в развитии отрасли физкультуры и спорта достигнуты значимые результаты. Один из ключевых — привлечение еще большего числа жителей Самарской области к регулярным занятиям. Регион планомерно идет к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным — к 2030 году обеспечить вовлеченность в занятия физической культурой и спортом не менее 70% жителей. По итогам 2023 года, согласно данным министерства спорта региона, в Самарской области этот показатель составил 57,1%. С 2017 года он вырос более чем в 1,5 раза — с 34%.

"Конечно, в этом успехе, а это, безусловно, успех, есть вклад каждого присутствующего в этом зале, — сказал Дмитрий Азаров. — В том числе, это и детские тренеры, и наши профессиональные клубы. Результаты профессиональных команд, высокие результаты наших спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях являются очень хорошей пропагандой здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом. Юные граждане страны, дети, конечно, всегда ориентируются на своих кумиров, на звезд нашего спорта. Я очень рад, что сегодня выдающиеся результаты наших спортсменов и команд создают условия для привлечения к занятию спортом детей, людей разных поколений".

Привлечению к здоровому образу жизни жителей региона, высоким результатам спортсменов способствует развитие спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов. В 2023 году построены бассейн в Куйбышевском районе Самары, спортивный комплекс в селе Зеленовка Ставропольского района, модульный ФОК в Ленинском районе Самары, 18 спортивных площадок и 3 площадки ГТО в различных муниципалитетах. Всего за последние годы в Самарской области построено более 160 спортивных объектов, включая 22 ФОК, 7 стадионов и футбольных полей, 8 ледовых арен. Ряд объектов будет построен в 2024 году.

"Создание инфраструктуры — это, вне всякого сомнения, ключевой вопрос. Благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению президента страны Владимира Владимировича Путина, мы за последние годы создали большое количество спортивных сооружений. Дворец спорта в Самаре — предмет отдельной гордости, — отметил губернатор. — У нас масштабные физкультурно-оздоровительные комплексы, легкоатлетические манежи, бассейны создаются по всей территории Самарской области. Хорошая новая практика, когда мы в небольших селах создаем спортивные сооружения, как в селе Зеленовка. Делаем так, что чтобы даже в небольших селах люди могли заниматься спортом, не за тридевять земель куда-то уезжали, а была буквально шаговая доступность. И, конечно же, чтобы люди могли чувствовать себя спокойнее, что дети могут заниматься спортом тоже непосредственно в своем населенном пункте. Мы эту работу с вами обязательно продолжим благодаря поддержке нашего президента".

Дмитрий Азаров напомнил, что по решению главы государства разрабатываются новые национальные проекты, реализация которых непосредственно связана с отраслью физкультуры и спорта.

"Я очень надеюсь, что в реализации нацпроекта "Семья" министерство спорта и вся спортивная общественность нашего региона примет активное участие. И, конечно, нам надо отдельное внимание обратить на то, чтобы спортивные состязания, которые мы будем с вами вместе планировать, давали возможность принять в них участие всей семьей: детям, родителям, и, дай бог здоровья, бабушкам и дедушкам. Это направление, конечно, очень важно, — сказал глава региона. — Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" — это то, над чем мы работаем на самом деле далеко не первый год. Нацпроект "Молодежь России" тоже нас ко многому обязывает и в сфере развития физкультуры и спорта".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в Год семьи спортивная отрасль должна быть вовлечена в тематические мероприятия, крайне важно поддерживать спортивные династии.

Губернатор также отметил, что внимание необходимо уделять и новым направлениям спорта. Например, фиджитал-спорт. Недавно в Казани состоялся первый международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", в котором приняли участие представители 116 стран.

"Спорт реальный и виртуальный дает дополнительную синергию и, уверен, импульс к занятию спортом для молодых людей, мальчишек и девчонок. Наша страна здесь на самых передовых рубежах. Никогда такие соревнования, как "Игры будущего", не проводились, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы слышим, что у нас страна консервативная, страна, которая верит в традиции своего народа. Но при этом все новое и полезное, прогрессивное и укрепляющее нацию, здоровый дух, единство, мы, конечно же, готовы первыми претворять в жизнь".

В рамках коллегии министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская выступила с подробным докладом об итогах 2023 года и перспективах развития отрасли. В своем выступлении она представила результаты работы ведомства по различным направлениям деятельности. Это массовый и детско-юношеский спорт, комплекс ГТО, спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва, социальная поддержка спортсменов, профессиональные клубы, поддержка НКО, адаптивный спорт, инфраструктура, кадры.

Так, в 2023 году было проведено 839 официальных региональных спортивных соревнований по 115 видам спорта, 189 официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, 98 региональных физкультурных мероприятий для всех категорий жителей, состоялся целый комплекс мероприятий в рамках спартакиадного движения.

"Учитывая успешный опыт в организации и проведении мероприятий самого высокого уровня, общероссийские спортивные федерации активно проявляют инициативу в проведении всероссийских и межрегиональных соревнований на территории Самарской области", — отметила Лидия Рогожинская.

Как сообщила министр спорта, в 2023 году спортсмены Самарской области завоевали 2407 медалей на всероссийских и международных соревнованиях. В списки сборных команд России входили 1060 спортсменов. Социальную поддержку получали 821 спортсмен и тренер — это, в том числе, ежемесячная стипендия губернатора Самарской области и единовременные поощрения за высокие результаты.

Лидия Рогожинская отметила, что важнейшей частью всей системы развития спорта в регионе является наличие профессиональных спортивных клубов. В структурах большинства клубов Самарской области созданы детско-юношеские и молодежные команды, обеспечение деятельности которых осуществляется при поддержке областного бюджета. За последние годы команды региона добились значительных результатов.

"В текущем спортивном сезоне 9 спортивных клубов Самарской области участвуют в самых высоких лигах. Никогда такого в истории самарского спорта не было", — подчеркнула министр.

Среди приоритетных задач на 2024 год Лидия Рогожинская обозначила дальнейшее привлечение жителей региона к занятия физической культурой, повышение доступности занятий физкультурой, в том числе за счет строительства новых объектов и создания условий в рекреационных зонах, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий, совершенствование кадрового обеспечения, повышение эффективности использования объектов спортивной инфраструктуры, обеспечение финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

"Главная с вами задача — это здоровая нация, здоровье людей, которые живут здесь, на территории Самарской области. Конечно, это всегда комплекс и программ, и событий, и усилий", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимание, что задачу по увеличению числа жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, необходимо решать в увязке с развитием инфраструктуры и кадрового потенциала отрасли — это одни из главных факторов. Лидия Рогожинская отметила, что, учитывая предложение Президента построить в стране 350 объектов с привлечением федеральных средств, минспорт региона проводит оценку перспектив развития спортивной инфраструктуры в Самарской области для подготовки предложений в адрес Министерства спорта РФ. Губернатор поручил ускорить эту работу и завершить ее до 1 мая. В эти же сроки по поручению главы региона должны быть подготовлены планы по развитию кадрового потенциала спортивной отрасли, в первую очередь, по приоритетным видам спорта.

Кроме того, Дмитрий Азаров акцентировал внимание минспорта на развитие взаимодействия со всероссийскими спортивными обществами — помимо 115 региональных аккредитованных спортивных федераций, с которыми работа ведется. По мнению Дмитрия Азарова, именно спортивные общества, такие как ЦСКА, "Динамо", "Трудовые резервы" могут быть локомотивами привлечения людей в спорт.

В рамках коллегии директор ГБУ СО "Центр адаптивной физической культуры адаптивного спорта", председатель Федерации физической культуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Кузьмина представила доклад по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в регионе. Сегодня 36 тысяч инвалидов и лиц с ОВЗ в Самарской области вовлечены в занятия адаптивной физической культурой и спортом. Охват занимающихся растет. Этому способствует проведение соревнований, развитие новых спортивных дисциплин, работа профильных общественных организаций, успешная реализация различных проектов, например, "Крылья мечты", "Тихий баскетбол", Специальное Олимпийское движение. В состав сборных команд России по адаптивным видам спорта в 2023 году входили 93 спортсмена Самарской области. На летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" самарские спортсмены завоевали 29 медалей.

"Люди с ограниченными возможностями здоровья хотят быть активными, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. При поддержке органов власти в регионе адаптивному спорту уделяется значительное внимание", — отметила Светлана Кузьмина.

Мощнейшим импульсом развития адаптивного спорта в регионе стало открытие в январе 2024 года областного "Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта". Учреждение создано по поручению губернатора, к которому с соответствующей инициативой ранее обращались представители спортивной общественности региона. Светлана Кузьмина подчеркнула значимость открытия центра, который позволит сконцентрировать усилия и создать дополнительные возможности по развитию спорта для людей с ограничениями здоровья.

"Нам надо, конечно, концентрировать свое внимание на вопросах занятий спортом людей с ограниченными возможностями по здоровью. Очень рад тому, что мы по предложению как раз на одной из моих встреч создали "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта", — сказал Дмитрий Азаров. — Он только начал свою работу, но то, насколько эффективно он будет работать, во многом зависит от нас. Очень важно, чтобы центр работал по всей территории Самарской области, взаимодействовал с муниципалитетами — это важнейшая функция. Со спортивными федерациями надо отработать, иметь программы и планы, как мы будем реализовать наши с вами, безусловно, добрые и важные намерения. Открыв центр, мы дали импульс, и все у большего числа людей с ограниченными возможностями здоровья будет желание заниматься спортом".

Роман Дидковский, депутат думы Тольятти, заместитель председателя СРОО "Возвращение", рассказал о работе общественной организации по поддержке военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции.

"В настоящее время в нашей организации, которая создана в 2023 году при поддержке губернатора Самарской области, более 3000 участников — как действующих военнослужащих, так и проходящих реабилитацию. Наша деятельность направлена на реабилитацию и социализацию участников СВО, — рассказал Роман Дидковский. — Хочу выразить благодарность губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, правительству региона за ту поддержку, которую в этом вопросе нам оказывается".

Роман Дидковский поделился опытом создания в Самаре и Тольятти команд по слэдж-хоккею из участников СВО. По его словам, именно Самарская область стала первым регионом, где были организованы сразу две команды из участников СВО. Роман Дидковский отметил в этой работе поддержку профессиональных хоккейных клубов — "Лады" и ЦСК ВВС. Заместитель председателя СРОО "Возвращение" подчеркнул, что занятия следж-хоккеем набирают все большую популярность среди участников СВО, и отметил важность привлечения защитников Отечества, вернувшихся из СВО, к занятиям спортом.

"Очень рад, что следж-хоккей сейчас активно развивается в нашем регионе. И хочу поблагодарить руководителей наших профессиональных хоккейных команд за поддержку этого вида спорта, очень важного и востребованного, — сказал Дмитрий Азаров. — Это хороший пример для других видов спорта и федераций. У нас есть адаптивное направление по баскетболу, водным видам спорта и другим видам, на этапе реализации находится проект по волейболу. Коллеги, крайне важная задача. Нашим ветеранам специальной военной операции — особое внимание".

Генеральный директор ХК "Лада" Александр Чеботарев предложил создать "Лигу героев" — это всероссийский турнир в формате три на три, который объединит команды по следж-хоккею со всей страны. "Важная идея. Берем ее на отработку и предложим проект на федеральном уровне", — поддержал инициативу губернатор.

В рамках коллегии руководители спортивных организаций, представители спортивной общественности озвучили ряд вопросов и предложений. Так, директор МБУ СШОР № 5 "Спортивная борьба" Тольятти Валерий Капралов поднял вопрос медицинского осмотра спортсменов. Если в государственных (областных) спортивных школах на это предусмотрены средства, то, например, в Тольятти, у муниципальных учреждений зачастую спортсмены проходят обследования за свой счет. Дмитрий Азаров согласился, что ситуацию надо исправлять, но отметил: указанный вопрос — это полномочия муниципалитетов, который должны изыскивать необходимые средства. Глава региона также поручил минспорту отработать вопрос с муниципалитетами и сообщил, что поднимет тему на одном из ближайших совещаний с главами городов и районов.

Елена Маркелова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями", рассказала о развитии Специальной олимпиады — массового движения, которое объединяет спортсменов с нарушениями интеллекта и включает, в том числе, такое инклюзивное направление как "Тихий баскетбол". По словам Елены Маркеловой, сейчас занятия по баскетболу для ребят с ограничениями здоровья проводятся за счет средств грантов, помогает и областная федерация баскетбола, но необходимо регулярное финансирование, чтобы занятия не прерывались.

Губернатор отметил, что данное направление должно быть приоритетным и рассматриваться в комплексе. Как сообщила Лидия Рогожинская, по поручению главы региона разработана межведомственная программа — получены предложения от всех заинтересованных ведомств, учтены пожелания муниципалитетов, а также организаций в части поддержки НКО.

Представитель клуба скандинавской ходьбы "Доброходы" Елена Шацких поблагодарила областные министерства спорта, здравоохранения, социально-демографической и семейной политики за поддержку инициатив. Клуб является победителем различных конкурсов, в том числе Фонда Президентских грантов. Елена Шацких предложила включить скандинавскую ходьбу в региональную межведомственную программу как средство развития массовой физкультуры, реабилитации и восстановления здоровья граждан. Предложение было поддержано. "Это действительно популярное развивающееся направление, значит, надо дополнительный импульс создавать", — подчеркнул губернатор.

Также на коллегии прозвучало предложение об открытии шахматных клубов в парках региона в летний период. Губернатор обратил внимание министерства спорта на формирование соответствующих предложений в рамках проектов комфортной городской среды: в парках по области есть зоны для различных занятий физкультурой и спортом. По его мнению, нужны соответствующие техзадания, эта работа должна быть системной.

Дмитрий Курбатов, представитель Самарской федерации серфинга, рассказал, что два года назад организация была аккредитована и начала путь в сфере официального спорта: "За это время мы успели создать сборную Самарской области по серфингу, съездить на соревнования, попасть в пул спортсменов, которые представляют регион в сборной России, сейчас наши спортсмены входят в сборную России. Также в этом году наша детская сборная впервые выступила на российских соревнованиях. В этом году мы принимаем в Самарской области чемпионат России по серфингу — это для нас большое достижение".

Он выразил благодарность областному министерству спорта за поддержку.

Представители федерации отметили небольшие сложности с получением в ведомствах разрешительной документации на мероприятия, поскольку серфинг — это молодой вид спорта. Дмитрий Азаров поручил министерству спорта отработать с ведомствами этот вопрос.

Директор спортивной школы олимпийского резерва Новокуйбышевска Олег Полубояров обозначил необходимость ремонта спорткомплекса "Стимул". Дмитрий Азаров поручил направить комиссию для обследования этого объекта.

В спортшколе работает династия Полубояровых: тренерами являются также отец и сын Олега Полубоярова. Учитывая тот факт, что он стал директором спортивной школы, прокуратура усмотрела в этом конфликт интересов, и сейчас Олегу Полубоярову необходимо уволиться с поста руководителя. Дмитрий Азаров попросил Олега Полубоярова написать официальное обращение по этому поводу в свой адрес, а также обратился к депутату Самарской Губернской Думы Елене Крыловой с просьбой подключиться к решению этой ситуации. Он отметил, что в Год семьи этот вопрос особенно актуален и поручил министру спорта региона проанализировать аналогичные случаи в других спортивных учреждениях области.

Тренер по фехтованию СШОР № 5 Элина Орлова озвучила просьбу по установке дополнительных кондиционеров в зале спортивного комплекса "Локомотив" — летом в нем очень душно. Как пояснила Лидия Рогожинская, сейчас готовится проектно-сметная документация для установки во всем комплексе системы кондиционирования и вентиляции. Губернатор поручил в течение двух недель уточнить сроки подготовки проектно-сметной документации, сроки реализации проекта и лично доложить ему по этому вопросу. "Деньги точно будут предусматриваться", — отметил он.

Завершая заседание коллегии, Дмитрий Азаров подчеркнул, что минспорту необходимо вместе со спортивными организациями региона, НКО, общественностью внимательно проанализировать озвученные вопросы, нынешние планы и предложения по развитию отрасли, проблемные аспекты, чтобы в дальнейшем принимать решения о том, как дальше сообща двигаться вперед.

"Коллеги, мы, вне всякого сомнения, просто обязаны учитывать быстро меняющееся время. Мы с вами понимаем, что приоритеты любой отрасли — это приоритеты нашего народа, это приоритеты нашей страны, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы должны еще раз подумать и посмотреть, что мы еще можем сделать для того, чтобы приоритетные задачи решать более эффективно, чтобы на них мы сегодня фокусировали свое внимание".

Губернатор отметил, что работа министерства должна быть выстроена так, чтобы ведомство, обобщив и проанализировав поступающую информацию, исходя из приоритетов оформляло решения профессионального сообщества.

"Коллеги, от нас с вами, от вас, в первую очередь, зависит, насколько программы, которые мы будем разрабатывать, спортивные объекты, которые мы будем проектировать и размещать, будут эффективны. — отметил глава региона. — Вы все руководители, вы все авторитетные люди, от вас очень многое зависит — и прежде всего, как отрасль выстроит свою дальнейшую работу. Давайте, определяя приоритеты, не отделять себя от Родины. Важно, чтобы мы всегда имели гражданскую позицию, в любом деле, в любой сфере. Что бы ни делали, мерили бы себя через то, что можем сделать сегодня для Родины, для народа, для тех людей, которые действительно являются настоящими героями сегодняшнего дня, героями нашего времени".

Также губернатор вручил федеральные и региональные награды специалистам отрасли физкультуры и спорта Самарской области. Почетный знак Министерства спорта РФ "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" получила заместитель директора МБУ ДО г. о. Самара "Спортивная школа олимпийского резерва им. В. В. Ольховского № 11" Валентина Трусина. Почетная грамота губернатора вручена тренеру-преподавателю по спортивной аэробике ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" Инне Сергеевой. Благодарности губернатора удостоены тренер-преподаватель по бадминтону ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" Татьяна Бибик, начальник отдела эксплуатации холодильного оборудования объекта "Дворец спорта" ГАУ СО "Самара Арена" Александр Долгополов, начальник объекта УК "МТЛ Арена" ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" Константин Киселев, заведующий спортивными комплексами "Молодежный" и "Орбита" ГАУ СО "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области" Дмитрий Мамкаев, тренер-преподаватель по баскетболу ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" Василий Коннов.