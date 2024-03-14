16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы За 6 лет в 1,5 раза увеличилось число самарцев, регулярно занимающихся спортом Перспективы развития самарской энергетики обсудили с главой Минэнерго РФ Дмитрий Азаров поздравил жительниц региона с 8 Марта Дмитрий Азаров и президент КХЛ обсудили перспективы развития ХК "Лада"

Губернатор Власть и политика

Более 500 заявок подали самарские участники СВО в программу "Время героев"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В программу "Время героев" от Самарской области подали уже более 500 заявок. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил во время прямого телеэфира.

Глава региона напомнил, что президент в своем послании назвал участников и ветеранов СВО подлинной элитой нашей страны. Неслучайно глава государства инициировал новый проект "Время героев" — по подготовке, переподготовке ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, чтобы герои могли получить дополнительные компетенции и знания, принять непосредственное участие в управлении муниципалитетами, регионами и страной. 
"Буквально сегодня получил информацию о том, что ветеранами и участниками СВО от Самарской области в проект "Время героев", инициированный президентом страны, подано свыше 500 заявок. Это по-настоящему важно", — говорит губернатор. 

Глава региона отметил, что сегодня герои-защитники и их семьи — это главные люди в стране, настоящие патриоты. И их опыт безусловно будет востребован в самых разных отраслях, в том числе, органах власти.

Неслучайно на должность вице-губернатора глава региона пригласил Дмитрия Холина — человека, который в период мобилизации, несмотря на депутатский мандат, принял решение пойти на СВО, и почти полтора года нес там службу. 

"Я уверен: это не последнее кадровое решение, которое будет основываться именно на участниках и ветеранах боевых действий, в том числе участниках специальной военной операции. Это люди с настоящим российским характером, это настоящие патриоты. И конечно, тем, кто не имеет каких-то управленческих компетенций, мы поможем их получить. И проект президента "Время героев" именно на это и нацелен", — сказал Дмитрий Азаров.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31