Более 500 заявок подали самарские участники СВО в программу "Время героев"

В программу "Время героев" от Самарской области подали уже более 500 заявок. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил во время прямого телеэфира.
Глава региона напомнил, что президент в своем послании назвал участников и ветеранов СВО подлинной элитой нашей страны. Неслучайно глава государства инициировал новый проект "Время героев" — по подготовке, переподготовке ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, чтобы герои могли получить дополнительные компетенции и знания, принять непосредственное участие в управлении муниципалитетами, регионами и страной.
"Буквально сегодня получил информацию о том, что ветеранами и участниками СВО от Самарской области в проект "Время героев", инициированный президентом страны, подано свыше 500 заявок. Это по-настоящему важно", — говорит губернатор.
Глава региона отметил, что сегодня герои-защитники и их семьи — это главные люди в стране, настоящие патриоты. И их опыт безусловно будет востребован в самых разных отраслях, в том числе, органах власти.
Неслучайно на должность вице-губернатора глава региона пригласил Дмитрия Холина — человека, который в период мобилизации, несмотря на депутатский мандат, принял решение пойти на СВО, и почти полтора года нес там службу.
"Я уверен: это не последнее кадровое решение, которое будет основываться именно на участниках и ветеранах боевых действий, в том числе участниках специальной военной операции. Это люди с настоящим российским характером, это настоящие патриоты. И конечно, тем, кто не имеет каких-то управленческих компетенций, мы поможем их получить. И проект президента "Время героев" именно на это и нацелен", — сказал Дмитрий Азаров.
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