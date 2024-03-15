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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента Российской Федерации

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 марта, жители Самарской области вместе со всей страной голосуют на выборах президента РФ. Свой гражданский и патриотический долг вместе с земляками выполнил губернатор Дмитрий Азаров. Он проголосовал на участке, который был организован в самарской школе №132 имени Героя Советского Союза Г.П.Губанова, где когда-то учился.

Фото: Андрей Савельев

Глава региона отметил, что гражданская активность важна всегда. "Но в особый период развития нашей страны особенно важно проявить свою гражданскую ответственность, проголосовать за Россию. Любой, кто приходит на избирательный участок, - голосует за Россию, за ее будущее. Он вместе со страной делает выбор будущего для своей семьи, для следующих поколений, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - В то время, когда наши герои на передовой отстаивают интересы нашей Родины, защищают мирное небо, нашу государственность, люди, которые благодаря им сегодня мирно трудятся и на своем рабочем месте вносят вклад в приближение Победы, должны проявить себя здесь, защищая Родину на избирательных участках. Это наша ответственность перед страной в этот особый период. Это наша ответственность перед нашими героями-защитниками".

В Самарской области образован 1751 стационарный избирательный участок. Также открыты 16 временных - в международном аэропорту Курумоч, на железнодорожном вокзале региональной столицы и в 14 стационарных медицинских учреждениях. На 418 участках используются комплексы обработки избирательных бюллетеней. Голосование будет проходить в течение трех дней - до 17 марта. Участки работают с 8 утра и до 8 вечера. Избирательным правом обладают 2,4 миллиона жителей региона.

"Всех жителей Самарской области я приглашаю в эти три дня прийти на избирательные участки и проголосовать за будущее России", - обратился губернатор к землякам. Он отметил, что в пунктах для голосования создана праздничная атмосфера. "Атмосфера праздничная, настроение приподнятое! Знаете, это меня очень радует, как и высокая явка, активность людей. Очень надеюсь, что все, кто еще не дошел до избирательных участков, обязательно на них придут и проявят себя в эти важные для нашей страны дни", - добавил Дмитрий Азаров.

Вместе с главой региона проголосовали ученики школы, которые сегодня впервые получили такое право. "Сегодня был рад проголосовать с будущими выпускниками школы №132, ребятами, которые еще ходят в 11 класс. Сегодня они впервые в жизни голосуют - и сразу на главных выборах президента страны. Я уверен, что это событие им запомнится на всю жизнь. Они свой первый взрослый шаг в этой жизни действительно сделали - внесли свой вклад в развитие нашей страны, проголосовали за ее будущее", - отметил глава региона.

В дни голосования на избирательных участках будут присутствовать почти 6000 наблюдателей, подготовленные Общественной палатой и направленные кандидатами и политическими партиями. "Искренне вас благодарю за то, что такую важную миссию взяли на себя в эти три дня. Это напряженный труд, который отнимает много времени и сил, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к наблюдателям своего избирательного участка. - Общественное наблюдение за выборами президента - это очень важная работа для укрепления демократических институтов, нашей государственности".

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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