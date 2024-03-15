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В Самаре участнику СВО вручили медаль "За отвагу"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 марта, губернатор Дмитрий Азаров навестил бойцов — участников СВО, которые проходят лечение в медучреждении в Самаре. Он пообщался с военнослужащими, вместе с генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным проверил условия, которые созданы для них в отделении. Также глава региона вручил одному из бойцов заслуженную награду.

Фото: Юлия Рубцова

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью "За отвагу" награжден гвардии сержант Павел Козин, командир стрелкового отделения одной из войсковых частей.

Уроженец Челябинской области, Павел Козин уже около 20 лет живет в Самаре. Почти год назад принял решение пойти на СВО добровольцем защищать отечество. "Если не мы, то кто пойдет защищать родину? Решил проверить себя, смогу ли в 55 лет наравне с молодыми бегать. Семье сказал за день до ухода, — говорит боец. — Конечно, поддержка есть и близких, и родных, и просто людей. Когда тыл есть, всегда хорошо. Приятно, что глава Самарской области поддерживает нас".

За это время он получил три ранения, сейчас проходит лечение. Службу нес в разведывательно-штурмовом отряде, исполнял обязанности командира взвода. По словам военнослужащего, на авдеевском направлении без потерь выполнили задачу, поставленную командованием.

"Я вас от всей души поздравляю, рад вам вручить эту заслуженную награду родины. Сердечно благодарю вас за проявленную отвагу на поле боя, — обратился губернатор к бойцу. — Знаю, что штурмовой отряд, и конечно, там самые боевые наши парни несут службу и защищают отечество. Для меня большая честь вручить вам эту награду сегодня".

Гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин выразил благодарность губернатору и региональному министерству здравоохранения за содействие в организации достойных условий и медицинской помощи участникам СВО, за заботу о бойцах. Сейчас в отделении находятся на излечении бойцы СВО не только из Самарской области, но и из других регионов страны, в том числе Свердловской, Ростовской областей, Хабаровска, Новосибирска. "Всех вас благодарю за проявленное мужество и желаю скорейшего выздоровления", — обратился губернатор к военнослужащим.

Оказание медицинской помощи участникам СВО в медучреждениях Самары организовано в сотрудничестве с военным госпиталем Министерства обороны РФ. 

"Взаимодействие очень хорошо налажено. Сюда поступают в основном пациенты в состоянии средней степени, тяжелые больные, которым требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Проводится военно-врачебная комиссия, военнослужащие уходят на медицинскую реабилитацию или в отпуск по болезни. Вопросов по качеству предоставления медицинской помощи нет, все хорошо", — отметил начальник военного госпиталя Михаил Игнатов.

На вопрос главы региона о том, есть ли какие-то замечания, пожелания или предложения, бойцы ответили, что условия в больнице созданы отличные.

Губернатор отметил, что у бойцов, находящихся в больнице, также есть возможность проголосовать на выборах президента РФ, которые проходят в эти дни. "Мы это отрабатывали, и сейчас есть возможность проголосовать в больницах на специально созданных участках", — сказал он.

В ходе беседы военнослужащие сообщили, что уже проголосовали. "Спасибо вам большое. Тем самым вы внесли свой вклад в победу, в этом нет никаких сомнений", — обратился к ним Дмитрий Азаров.

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