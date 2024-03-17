Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках

Губернатор Дмитрий Азаров отметил высокий уровень активности земляков по участию в выборах президента РФ. Отдельно глава региона поблагодарил жителей Сызрани, которые накануне единодушно ответили на атаку вражеских БПЛА приходом на избирательные участки. Во второй день голосования свой выбор сделали более 30% от общего числа избирателей города, а на 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что такая сплоченность в минуты испытаний, готовность делом доказать верность Родине — в характере нашего народа.

"Спасибо моим дорогим землякам за стремление исполнить свой гражданский долг, несмотря на все тщетные попытки врага нас запугать. Враг атаковал Сызрань, а люди ответили тем, что пошли на избирательные участки, встали за Родину. Вот она, крепость духа и наш ответ всем нападкам!" — отметил глава региона.

По данным избирательной комиссии Самарской области, на 15:00 17 марта общая явка в регионе составила 70,33%.

Избирательные участки в Самарской области закроются сегодня в 20:00.

"Призываю своих земляков, кто еще не успел проголосовать, сегодня прийти на избирательные участки, сделать осознанный патриотический выбор и внести, тем самым, свой вклад в нашу будущую Победу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.