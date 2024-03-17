Сызранцы ответили на атаку НПЗ активностью на избирательных участках

Губернатор Дмитрий Азаров отметил высокий уровень активности земляков по участию в выборах президента РФ. Отдельно глава региона поблагодарил жителей Сызрани, которые накануне единодушно ответили на атаку вражеских БПЛА приходом на избирательные участки. Во второй день голосования свой выбор сделали более 30% от общего числа избирателей города, а на 15 часов воскресенья активность жителей Сызрани составила более 74%.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что такая сплоченность в минуты испытаний, готовность делом доказать верность Родине — в характере нашего народа.
"Спасибо моим дорогим землякам за стремление исполнить свой гражданский долг, несмотря на все тщетные попытки врага нас запугать. Враг атаковал Сызрань, а люди ответили тем, что пошли на избирательные участки, встали за Родину. Вот она, крепость духа и наш ответ всем нападкам!" — отметил глава региона.
По данным избирательной комиссии Самарской области, на 15:00 17 марта общая явка в регионе составила 70,33%.
Избирательные участки в Самарской области закроются сегодня в 20:00.
"Призываю своих земляков, кто еще не успел проголосовать, сегодня прийти на избирательные участки, сделать осознанный патриотический выбор и внести, тем самым, свой вклад в нашу будущую Победу", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!