Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил общественных наблюдателей за работу на выборах президента России

В воскресенье, 17 марта, после того, как в Самарской области закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации, губернатор Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями.

Напомним, в регионе в течение трех дней — с 15 по 17 марта — в регионе был образован 1751 стационарный избирательный участок. Также работали 16 временных — в международном аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале региональной столицы и в 14 стационарных медицинских учреждениях. За ходом голосования следили почти 6 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой и направленных кандидатами и политическими партиями.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто в эти дни внимательно следил за тем, что происходит на избирательных участках, в том числе в режиме реального времени благодаря установленным камерам.

"Проделана огромная работа — и не только на протяжении этих трех суток, потому что было время и на подготовку, и на отладку всех процессов. Коллеги, земляки, друзья, вы сделали большое дело во имя и во благо нашей Родины", — обратился глава региона.

При этом наблюдение еще продолжается, поскольку сейчас на избирательных участках идет подсчет голосов за того или иного кандидата в президенты Российской Федерации.

"Вы внесли огромный вклад в развитие демократических процессов в нашей стране, укрепление ее суверенитета и защиту ее государственности. Спасибо вам. На вас выпала большая миссия, и вы с ней достойно справились", — считает Дмитрий Азаров.

В режиме видеоконфереции губернатор побеседовал с наблюдателями из Кинеля. Мария Нуралиева отметила, что в городе на 32 избирательных участках присутствовали почти 100 общественных контролеров за ходом голосования.

"Я благодарю всех людей, которые приняли на себя эту ответственную миссию. Это очень важно для нашего государства, для нашего гражданского общества, это важно для России. Я понимаю, что это колоссальная нагрузка. Тем более, для удобства избирателей голосование проходило на протяжение трех дней, потому проделана большая работа, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем общественным наблюдателям. — Я сам когда-то работал членом участковой избирательной комиссии. Но тогда один день голосовали. И этот день и ночь не просто давались".

Команда наблюдателей из Отрадного предложила руководителю региона стать активными участниками и других общественных проектов и программа. Губернатор отметил, что работа точно найдется.

"Мне было бы важно, если бы люди, которые проявили себя в качестве общественных наблюдателей на выборах, могли бы помогать мне контролировать исполнение национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, решение других важных задач для нашего региона, для конкретного муниципалитета. А таких задач у нас много: и в сфере строительства, благоустройства, ремонта, организации детского питания, медицинских услуг и социальной помощи и так далее. Везде общественный контроль крайне необходим, — подчеркнул Дмитрий Азаров и пригласил к совместной работе. — Самый главный залог опережающего развития нашего региона и всей России — это энергия людей, их желание участвовать в преобразованиях, в обустройства родной земли. Поэтому за это вам огромное спасибо".

Во время беседы глава региона отметил высокую явку и активность жителей Самарской области на выборах президента страны. Ирина Старкова из Отрадного отметила, что наибольшее число избирателей было в первый день голосования, на некоторых участках скапливались даже очереди.

"У нас на участках выступали артисты, была музыка, работали буфеты, проходила викторина, поэтому у всех жителей было приподнятое настроение. Жалоб от людей никаких не было", — рассказала координатор Центра общественного наблюдения в Отрадном.

За тем, что происходит на избирательных участках в режиме реального времени следили в Центре общественного наблюдения, который был создан в центре поддержки предпринимателей "Мой бизнес" в Самаре. Десятки человек в несколько смен не отрывали своих глаз от мониторов. Среди них были не только эксперты, но и студенты юридического института Самарского университета имени Королева. "Вы получили важнейший опыт. Для человека, который будет работать в юриспруденции — это очень важно", — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к студентам вуза.