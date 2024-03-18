Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за активность на выборах президента России

В понедельник, 18 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание в правительстве Самарской области. В ходе заседания обсуждалась оперативная обстановка на территории губернии, а также вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов.
Прежде, чем перейти к повестке совещания, Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области, которые проявили свою активность, пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. По данным Избирательной комиссии Самарской области после обработки 100% протоколов по результатам трех дней голосования предварительная явка избирателей на выборах президента России в губернии составила 78,86%.
"Небывало высокая явка на территории региона. Она выше, чем в среднем по России. Такой результат является очень значимым. Это говорит о том, что на территории региона люди находятся во взаимодействии с органами власти, есть понимание совместных целей, настоящего соработничества для достижения целей национального развития и обустройства родной земли, — отметил Дмитрий Азаров. — Закономерный результат — безоговорочная победа нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина — человека, который своим делом, всей своей жизнью доказал свою преданность Родине и высочайший уровень руководства страной, который, уверен и в дальнейшем будет приводить нас к победам. Все российское общество консолидировалось вокруг нашего президента. И несмотря на все происки врагов, люди ответили высокой явкой, активностью, поддержкой выбранного курса, поддержкой России".
Кроме того, губернатор поблагодарил коллег из региональных и муниципальных органов власти за большую проведенную работу по подготовке и проведению выборов на территории региона. "Каждый из вас в этот особый период проявил максимум организованности, профессионализма, умения реагировать оперативно, четко на поставленные людьми задачи, на обращения граждан. Такая работа дала свои результаты", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам совещания.
Отдельно в ходе оперативного совещания обсудили ход реализации национальных проектов на территории Самарской области, строительства новых социальных объектов. Дмитрий Азаров нацелил руководителей министерств и глав муниципальных образований на решение всех поставленных задач в установленные сроки и с надлежащим качеством.
"Национальные проекты, новые цели и задачи, которые определены нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, требуют безотлагательного исполнения. Должна сохраняться полная концентрация и мобилизация во всех органах исполнительной власти. Нужно быть локомотивом позитивных, опережающих изменений в нашем регионе по достижению национальных целей, — обратился губернатор. — Недопустимы отставания, просрочки. Коллеги, все решения нужно принимать профессионально и своевременно — для того, чтобы с намеченными результатами выйти на конец 2024 года".
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