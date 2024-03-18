Самарцы отпраздновали 10-летие воссоединения Крыма с Россией

В понедельник, 18 марта, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялся митинг-концерт "Русская весна", посвященный десятой годовщине вхождения в состав России Республики Крым и города Севастополя. Договор о принятии этих территорий в Российскую Федерацию был подписан 18 марта 2014 г., по итогам референдума, который состоялся 16 марта.
Со значимой датой земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул: в сегодняшнем дне объединились события, тесно связанные между собой судьбоносными решениями и глубоким смыслом.
"Десять лет назад благодаря волеизъявлению людей, жителей Крыма и России, Крым вернулся в родную гавань. А всего несколько часов назад завершились выборы президента страны, и наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин получил полную поддержку российского народа. Я поздравляю вас с этими знаменательными событиями, — обратился Дмитрий Азаров к собравшимся. — И я горд тем, что наша Самарская область, как настоящий опорный край державы, продемонстрировала выдающийся результат".
Губернатор отметил: выборы президента ознаменовались небывалой активностью людей. Для Самарской области это стало ответом врагу на атаки на наш регион.
"Спасибо, дорогие патриоты! Спасибо за вашу активность, спасибо за ваш вклад в победу!" — выразил признательность Дмитрий Азаров.
Глава региона отдельно поблагодарил членов участковых, территориальных избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров — всех, кто содействовал в подготовке и проведении выборов. "Конечно же, благодарю и наших лидеров общественных организаций, инициативных групп, всех своих земляков, кто пришел на избирательные участки и проголосовал за Россию. Именно так, объединив усилия, мы достигнем новых побед под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина!"
Губернатор подчеркнул: наши доблестные защитники Отечества, наши земляки сегодня с оружием в руках отстаивают суверенитет нашей Родины, право страны двигаться вперед к новым победам. "Низкий поклон героям-защитникам, низкий поклон семьям военнослужащих, которые сегодня в зале. Я также благодарю всех людей, которые принимают участие в помощи, поддержке наших Вооруженных Сил, вносят свой вклад в победу", — обратился Дмитрий Азаров.
Глава региона поздравил земляков с юбилеем воссоединения Крыма с Россией: "Крым как будто открыл второе дыхание нашей национальной гордости, уверенности в собственных силах, а значит, любая задача нам по плечу. Опираясь на мнение людей, откликаясь на их инициативы, президент вырабатывает курс развития нашей Родины, и все инициативы людей были учтены в Послании, которое он огласил 29 февраля. Это новые национальные проекты, новые горизонты развития, новые победы России".
Дмитрий Азаров добавил: Крымская весна связана с непобедимым духом российского народа и его национальным лидером. "Я знаю, что и в будущем мы, проявляя свою гражданскую активность, истинный патриотизм, будем добиваться новых высот", — заключил он.
В ходе торжественного мероприятия отличившимся жителям Самарской области также были вручены государственные и региональные награды: Благодарность Министерства обороны РФ, почетный знак губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской", медаль "За доблесть и отвагу", памятный знак "В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года" в рамках международного патриотического проекта Парад Памяти, государственная награда Луганской Народной Республики знак "За гуманитарную помощь".
В числе получивших знак "За гуманитарную помощь" — Анастасия Андрейченко, координатор гуманитарного движения "Гуманитарный движ". Команда с 2014 г. помогает военным и мирному населению Донбасса и Луганщины. С начала проведения специальной военной операции возят гуманитарную помощь военнослужащим, добровольцам, контрактникам и мобилизованным Самары и других регионов страны. Анастасия Андрейченко отметила, что воссоединение Крыма с Россией было колоссальным событием.
"Я бываю в Крыму достаточно часто, мы зачастую возим гуманитарные грузы через Крым, и я сама вижу, как меняется полуостров, как меняются дороги, как относятся люди к нам, как приветствуют", — поделилась волонтер.
Александр Ильин, руководитель направления военно-исторической реконструкции в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти", награжденный памятным знаком "В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года", — крымчанин, родом из Феодосии.
"Как большинство крымчан, мы всегда себя ощущали частью большой страны, и все те годы мои друзья, мои хорошие знакомые, моя мама, которая живет там, — они ждали возвращения Крыма в Россию. То, что произошло 10 лет назад, это восстановление справедливости. В последние три дня произошло то же самое, что и 10 лет назад — страна показала, что она может сплотиться вокруг своего сильного лидера, который ей необходим в такие сложные времена. Для меня сегодня это личный праздник, — рассказал он. — С 2014 года я каждый год туда езжу, отмечаю большие перемены — само собой, наш красавец-мост, трасса "Таврида". Меняются города. Даже моя маленькая Феодосия, достаточно долгое время забытая, сейчас меняется. Меняется ритм жизни, люди стали спокойнее — это самое, наверное, важное. И люди говорят на своем языке, на котором привыкли говорить, на русском".
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