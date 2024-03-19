Самарская область примет 540 детей из Белгородской области

Самарская область окажет помощь в размещении детей из Белгородской области. Губернатор Дмитрий Азаров уже дал все необходимые поручения курирующему зампреду правительства и министерству социально-демографической и семейной политики области по созданию необходимых условий для проживания ребят.
Напомним, во вторник, 19 марта, в связи с продолжающимися обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации девяти тысяч детей в другие регионы страны.
"Мы связались с коллегами из Белгородской области, уточнили, какой есть запрос на размещение детей. Они предложили нам подумать о размещении 500 ребятишек. Мы ответили утвердительно. Сейчас в ходе уточнения определились, что мы готовы принять 540 детей из Белгородской области. Направили коллегам все материалы, в том числе по возможным местам размещения. Уже ведется работа с родителями, семьями Белгородской области, показываются материалы, в том числе в электронном виде, по вариантам размещения детей. И таким образом формируется первая команда ребятишек, которых мы готовы принять", - подчеркнул губернатор Самарской области.
Дмитрий Азаров отметил, что регион готов принять детей уже сейчас. По предварительным данным, первая группа детей приедет в Самарскую область уже до конца месяца. "Мы готовы их встретить и окружить заботой, любовью и самарским гостеприимством", - заявил губернатор.
Последние комментарии
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