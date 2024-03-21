Дмитрий Азаров поздравил выдающегося педагога из Хрящевки с 90-летием

В четверг, 21 марта, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с юбилеем почетного гражданина Ставропольского района, отличника народного образования СССР и заслуженного учителя школы РФ Елизавету Сергеевну Шевалеву. Выдающийся педагог и руководитель, внесшая неоценимый вклад в развитие родной земли, на днях отметила свое 90-летие и в эти дни продолжает принимать многочисленные поздравления от благодарных земляков.

Дмитрий Азаров, приехав домой к Елизавете Шевалевой, тепло поздравил именинницу с юбилеем. "Мы с вами договаривались, что встретимся сразу после выборов. Вы мне говорили: сейчас период особый, нужно внимание здесь, а уже после мой юбилей отгуляем. Как и обещал вам, сегодня приехал вас поздравить, — сказал Дмитрий Азаров, поздравляя юбиляра. — У вас более 50 лет стажа работы только директором школы! Ваша кипучая энергия заводит людей вокруг, меняет мир к лучшему. Вы — созидатель, вы — организатор, человек, который вдохновляет других людей на добрые дела. Спасибо вам большое! Дай бог вам здоровья, долгих лет такой же активной жизни!"

Елизавета Сергеевна Шевалева родилась в 1934 году в селе Малый Толкай Подбельского района Средневолжского края (сейчас Похвистневский район Самарской области). Родители — крестьяне, в семье 11 детей. Детство Елизаветы Сергеевны пришлось на тяжелые годы войны. Будучи совсем маленькой девочкой, она помогала взрослым на сельхозработах. "Время было очень тяжелое, но люди тогда все делали для Победы, все отдавали на фронт", — рассказывает Елизавета Сергеевна. — И сейчас есть единение, как тогда, в годы Великой Отечественной войны. Все люди, каждый чем может помогает фронту".

Елизавета Шевалева выбрала профессию педагога. Окончила педагогическое училище и Куйбышевский педагогический институт. С 1956 года совмещала должность директора школы и председателя сельсовета в селе Осиновка Ставропольского района. С 1968 года работала директором лопатинской школы. В 1974 году была назначена директором хрящевской средней школы, которую возглавляла 37 лет. Елизавета Сергеевна организовала ученическую производственную бригаду — этот опыт был замечен и высоко оценен на государственном уровне, министерством просвещения СССР. Работа хрящевской школы по нравственному и трудовому воспитанию детей и молодежи получила широкое распространение. В 1993 году школа в Хрящевке благодаря усилиям Елизаветы Шевалевой получила статус технологического лицея.

"Меня отправляли туда, где трудно. В Хрящевке 37 лет возглавляла среднюю школу, она потом стала лицеем. Он был одним из ведущих образовательных учреждений России. Я не боялась экспериментов, просчитывала результат", — отметила Елизавета Шевалева.

Талантливый педагог и настоящий наставник дала путевку в жизнь тысячам ребят. За свои успехи и достижения она награждена многочисленными наградами. Елизавета Сергеевна многое сделала не только для воспитания молодежи, но и внесла огромный вклад в развитие и обустройство Ставропольского района. Благодаря ей были реализованы многие общественные инициативы и проекты. И даже сейчас, находясь в почтенном возрасте, Елизавета Шевалева продолжает активно заниматься общественной деятельностью, уделяя особое внимание работе по сохранению исторической памяти. Так, в сентябре 2023 года в Хрящевке по инициативе Елизаветы Шевалевой при поддержке местных жителей была открыта Аллея боевой и трудовой славы. Проект был реализован в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Я возглавляю общественный совет здесь. Столько людей в нашей работе участвует, столько людей помогает, в том числе мои выпускники. С ребятами подготовили проект, заявились в государственную программу, и открыли Аллею боевой славы. Уже подготовили следующий этап. Скоро начнем работы, — рассказала губернатору Елизавета Шевалева. — Мы это все делаем для людей. Если я еще могу что-то сделать, почему я должна сидеть дома? Каждый человек должен оставить после себя какой-то след, чтобы тебя вспоминали добрым словом, не было стыдно твоим детям, внукам".

Почетный гражданин Ставропольского района обсудила с главой региона еще целый ряд предложений по обустройству Хрящевки. "С вашей энергией преображается село, появляются новые комплексы, идет благоустройство. Ваши проекты возьму на личный контроль", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе общения с главой региона Елизавета Шевалева поделилась своим мнением о результатах выборов Президента страны. "Я очень рада, что Владимир Владимирович Путин получил такую поддержку", — сказала она.

С праздником Елизавету Сергеевну поздравили глава Ставропольского района Вячеслав Киреев и глава Волжского района Владимир Медведев, ранее руководивший Ставропольским районом. Депутат Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева поздравила юбиляра от имени председателя губдумы Геннадия Котельникова.

Дмитрий Азаров также передал юбиляру поздравления от заслуженного артиста России и Самарской области Сергея Войтенко, который записал для нее песню.

"Очень неожиданно и приятно. Я очень люблю Сергея, его творчество", — призналась Елизавета Сергеевна.

После встречи с губернатором Елизавета Сергеевна поделилась своими впечатлениями от общения. "В воскресенье, 17 марта, в день моего рождения Дмитрий Игоревич позвонил мне, поздравил. У меня чуть телефон из рук не выпал от неожиданности. Я ему тогда напомнила, что 13 августа прошлого года, на юбилее нашего района, он мне пообещал, что приедет ко мне на юбилей. Он пообещал и приехал. Это так ценно. Переживала и волновалась, а сейчас счастлива! — сказала Елизавета Шевалева. — Никогда не думала, что губернатор может приехать в село к простому человеку. А Дмитрий Игоревич ко мне приехал. И как я понимаю, это не единственный случай, он так постоянно делает. Мне приятно, что он знает и высокого ценит ту работу, которую мы делаем в селе. Мне очень важно и дорого, что он поддержал мои проекты".