В Самарской области объявлен двухдневный траур

23 и 24 марта в Самарской области объявлен траур. Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.
"В связи с трагическими событиями, приведшими к человеческим жертвам в Белгородской и Московской областях, террористическими обстрелами западных приграничных субъектов Российской Федерации и в целях выражения солидарности с пострадавшими постановляю объявить траур на территории Самарской области 23 и 24 марта 2024 г.", — говорится в постановлении.
Кроме того, в эти дни в регионе ограничено проведение спортивных, культурных, увеселительных мероприятий.
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