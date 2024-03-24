Вячеслав Гладков поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь в размещении белгородских детей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь в размещении детей на самарской земле. Напомним, 19 марта в связи с обстрелами приграничного региона было принято решение об эвакуации детей в другие субъекты России. Самарская область в числе первых откликнулась и заявила о готовности принять ребят.

"Сегодня 540 наших мальчишек и девчонок по приглашению губернатора выезжают в Самарскую область, — отметил Вячеслав Гладков. — Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место".

Ранее глава региона Дмитрий Азаров дал все необходимые поручения курирующему зампреду Правительства и министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области по созданию всех необходимых условий для проживания ребят. Регион примет детей на три недели, но если обстановка в Белгородской области не изменится, они останутся до конца учебного года. "Мы готовы их встретить, конечно же, окружить заботой, любовью и самарским гостеприимством," — подчеркнул губернатор.