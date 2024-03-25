Дмитрий Азаров провел встречу с послом Сербии

В понедельник, 25 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Москве встретился чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Российской Федерации, доктором медицинских наук, профессором медицинского факультета Белградского университета Момчило Бабичем.
Стороны обсудили развитие сотрудничества между Самарской областью и Сербией.
В начале встречи Момчило Бабич выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией, произошедшей в подмосковном "Крокус Сити Холле".
"Я вас сердечно благодарю за высказанные соболезнования и за поддержку сербского народа в эти трагические дни, — обратился Дмитрий Азаров. — В такие трудные минуты, в минуты испытания, мы получаем еще раз подтверждение тому, что отношения между нашими народами, нашими государствами по-настоящему братские".
Посол поблагодарил губернатора за участие во встрече, посвященной укреплению сотрудничества Сербии и Самарской области. Дмитрий Азаров отметил, что вековые традиции братских отношений между Россией и Сербией являются значимыми и сегодня, в том числе для молодежи.
"Очень рад был в этом убедиться совсем недавно в ходе встречи с сербской делегацией на Всемирном молодежном фестивале", — сказал глава региона и поблагодарил всех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения, за сохранение традиций братства.
Дмитрий Азаров рассказал о том, что в ходе встречи с делегацией Сербии на всемирном молодежном форуме был намечен ряд направлений социокультурного сотрудничества. Так, ребят заинтересовал всероссийский молодежный форум "iВолга", который проводится на территории области.
"Мы проговорили с ребятами и о возможном обмене миссиями — образовательными, студенческими миссиями. Возможно и развитие совместных проектов между нашими университетами", — сообщил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что такой опыт уже есть у Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, который заключил меморандумы с рядом университетов Сербии. "У ребят много идей, и очень надеюсь, что представительство Сербии на этом молодежном форуме мы сможем вместе обеспечить", — обратился он.
Еще одним культурным событием, заинтересовавшим молодежную делегацию Сербии, стал антифашистский фестиваль "Гитары в строю". "Антифашистский фестиваль в этом году мы будем проводить уже второй раз подряд. Это впервые в современной истории, когда музыкальный антифашистский фестиваль международный проводится — и проводится в Самарской области. Наш регион стал центром антифашистского движения. В прошлом году на нашем фестивале были музыканты из Испании, Италии, Франции, Словении, Великобритании, США, Никарагуа. Мы были бы очень рады, если бы в этом фестивале приняли участие сербские коллективы", — отметил губернатор.
Основы сотрудничества в культурной сфере уже заложены, участие в фестивале оперного искусства "Славянский дом", который проходит в Самаре, принимают представители Республики Сербия: советник Президента Республики Сербия по культуре, дирижер Деян Савич, солист Сербского национального театра Желько Андрич.
Кроме того, достигнуты договоренности с организаторами Международного российско-сербского фестиваля витяжской культуры и искусства "Витязь фест — дух славян" о проведении фестиваля на территории Самарской области. Планируется, что он откроется в конце июня, в день видовдана — национального праздника Сербии.
"У нас сильные исторические клубы, общественные движения. Уверен, что это тоже будет важной вехой в укреплении сотрудничества", — сказал Дмитрий Азаров.
Также в ходе встречи обсуждались направления сотрудничества в сфере медицины, экономики. В Самарской области развиваются такие отрасли, как автомобилестроение, добыча и переработка нефти, химия и нефтехимия, машиностроение.
"Мы были бы рады принять делегацию Сербии, экономическую миссию на территории Самарской области, создать возможность, чтобы наши друзья познакомились с ведущими предприятиями Самарской области в сфере экономики, узнали больше об уникальной географии нашего региона. У нас колоссальный логистический потенциал, туристически очень привлекательный регион. Мы готовы принять экономическую миссию и в свою очередь, если вы посчитаете возможным, мы бы также подготовили экономическую миссию в Республику Сербия", — обратился губернатор.
Момчило Бабич подчеркнул огромный потенциал экономического сотрудничества между Россией и Сербией и отметил готовность к взаимодействию с Самарской областью как в социокультурном плане, так и экономическом. Этому будет способствовать создание совместной рабочей группы.
Также посол отметил важность развития коммуникаций через институт почетного консульства. "Это было бы важно для нашего региона точно, мы с удовольствием и уважением принимаем это предложение и готовы здесь к соответствующим решениям", — отметил губернатор. В завершение встречи Момчило Бабич выразил благодарность самарской делегации за встречу и плодотворные переговоры.
"Мы будем укреплять те братские узы, которые есть между нашими народами, постараемся, чтобы Самарская область в это внесла свой вклад", — заверил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
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