Дмитрий Азаров поздравил Андрея Мордвичева с присвоением звания Героя РФ

В соответствии с указом президента России министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" Андрею Мордвичеву. Он также является командующим войсками ЦВО (в состав входит 2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия, управление которой находится в Самаре).

С присвоением высокого звания Героя России генерал-полковника поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

"Это заслуженное признание Вашего вклада в укрепление обороноспособности нашего государства, защиту интересов Родины, успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции, — отметил глава региона. — Под Вашим командованием группировка войск "Центр", в составе которой служат и бойцы из Самарской области, полностью освободила Авдеевку. Не сомневаюсь, что под Вашим руководством будет совершено еще немало ратных подвигов".

Губернатор Самарской области подчеркнул: "Уверен, с такими героями все задачи, поставленные верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены и победа будет за нами".

Дмитрий Азаров выразил Герою РФ искренние слова уважения и благодарности за то, что генерал-полковник делает для России и каждого жителя страны.