Росмолодежь открыла прием заявок в грантовый конкурс

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о начале приема заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон. Принять участие могут граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до 12:00 (мск) 30 апреля.

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы "Молодежь России", подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе "Проекты" и подать готовый проект по ссылке.

"Грантовый конкурс Росмолодежи ежегодно повышает планку не только по количеству инициатив, которые формирует молодежь, но и по качеству проработки, социально полезному эффекту реализуемых проектов. Из более 57 тысяч заявленных идей в 2023 году 4 300 получили поддержку. В этом году мы ожидаем еще больший интерес к конкурсу. Масштабные позитивные изменения всегда рождаются и складываются из таких локальных идей наших инициативных молодых людей, которым не все равно", — отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль.

Проект можно подать только в одной из 18 номинаций:

• #создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

• #развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

• #объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество;

• #защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

• #стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

• #сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

• #двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

• #вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

• #делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

• #береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

• #открывай_страну — проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;

• #будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

• #помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

• #расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

• #родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

• #МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

• #Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

• #вклад_в_будущее — молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

Перед подачей заявки Росмолодежь.Гранты рекомендуют ознакомиться с методическими материалами. В Самарской области с оформлением инициативы поможет проектный офис: vk.com/knowledgecorporation