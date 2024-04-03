Росмолодежь открыла прием заявок в грантовый конкурс

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о начале приема заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон. Принять участие могут граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет включительно. Заявить свой проект необходимо до 12:00 (мск) 30 апреля.
Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы "Молодежь России", подтвердить аккаунт на Госуслугах, а также оформить свою инициативу в разделе "Проекты" и подать готовый проект по ссылке.
"Грантовый конкурс Росмолодежи ежегодно повышает планку не только по количеству инициатив, которые формирует молодежь, но и по качеству проработки, социально полезному эффекту реализуемых проектов. Из более 57 тысяч заявленных идей в 2023 году 4 300 получили поддержку. В этом году мы ожидаем еще больший интерес к конкурсу. Масштабные позитивные изменения всегда рождаются и складываются из таких локальных идей наших инициативных молодых людей, которым не все равно", — отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
Заявить необходимо проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определённой целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль.
Проект можно подать только в одной из 18 номинаций:
• #создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;
• #развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;
• #объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество;
• #защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;
• #стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;
• #сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;
• #двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;
• #вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
• #делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;
• #береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;
• #открывай_страну — проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;
• #будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;
• #помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;
• #расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;
• #родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;
• #МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;
• #Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;
• #вклад_в_будущее — молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.
Перед подачей заявки Росмолодежь.Гранты рекомендуют ознакомиться с методическими материалами. В Самарской области с оформлением инициативы поможет проектный офис: vk.com/knowledgecorporation
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.