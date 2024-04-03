Молодые самарцы смогут присоединиться к развитию молодежной культуры на форуме "Метеор"

В понедельник, 1 апреля, открылась регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа "Метеор". В 2024 году "Метеор" вошел в линейку форумов Росмолодежь.События, получив статус окружного форума. С 4 по 9 июля 2024 года форум пройдет на территории Нижегородской области.

"Форум "Метеор" стал частью нашей постоянно развивающейся платформы, которая помогает молодым людям найти и реализовать свои мечты и таланты в России. Возможность погрузиться в направление креативных индустрий, раскрыть свой потенциал и обогатиться новыми знаниями есть у медиаспециалистов, представителей креативных индустрий, диджитал-специалистов, руководителей проектов в сфере культуры и событийных волонтёров со всей страны. Помимо традиционных для "Метеора" направлений, в рамках окружного форума появилось и новое — трек "Движения Первых" для подростков от 14 до 17 лет, где юные участники разработают проектные инициативы, которые будут реализованы на территории Нижегородской области", — рассказала руководитель форумной дирекции Росмолодежи Екатерина Антонова.

Участниками форума станут 1 400 представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна на платформе Росмолодежь.События и продлится до 20 мая включительно.

Делегацией Самарской области также запланировано участие в новом окружном форуме. Напомним, в Самарской области накоплен огромный опыт по организации и проведению крупных молодежных форумов.

В 2013 году по решению президента России Владимира Владимировича Путина впервые в Самарской области прошел молодежный форум ПФО "iВолга". На протяжении 11 лет "iВолга" стремительно развивалась, но всегда неизменным оставалось безграничное желание жителей нашей страны приезжать в самое сердце России, на самарскую землю, чтобы принять участие в таком значимом событии.

В прошлом году глава региона Дмитрий Азаров предложил, чтобы этот уникальный форум получил статус всероссийского, а в связи с этим новый окружной форум "Метеор" станет для молодых людей в Приволжском федеральном округе площадкой для развития и реализации своих творческих и креативных способностей.

Программа форума разделена на семь образовательных треков.

Трек "Движение навстречу" — для событийных волонтёров, которые в рамках форума создадут готовый проект, связанный с креативным добровольчеством для его реализации в собственном регионе.

Трек "Прямой эфир" — для медиаспециалистов, маркетологов, продюсеров, копирайтеров, блогеров, дизайнеров, фотографов и видеографов, которые попробуют свои навыки в создании медиапродуктов для креативных кластеров и культурных объектов, театров и музеев, брендов и событий, учитывающих культурный код регионов.

Трек "Сила мысли" — для диджитал-специалистов и тех, кто учится и работает по IT-специальности, которые смогут создать IT-продукт, научатся его продвигать и погрузятся в тему искусственного интеллекта и VR/AR-технологий.

Трек "Инвестируй в будущее" — для начинающих и действующих предпринимателей в сфере креативных направлений, которые узнают про меры поддержки на старте развития своего проекта, просчитают бизнес-модель, получат знания продюсирования своего проекта.

Трек "Полет творчества" — для представителей креативного кластера: режиссеров, художников, сценаристов, кураторов выставок, артистов. Участники трека разработают проекты для реальных заказчиков в сфере культуры.

Трек "Регион для молодых" — для руководителей проектов в сфере культуры и молодежной политики, руководителей арт-резиденций и молодежных центров, которые по итогу работы разработают шаги по развитию собственного молодёжного пространства, а также создадут сборник методических рекомендаций по их созданию.

Трек "Движение первых" — для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые примут участие в разработке проектных инициатив по направлениям "Движения Первых" — "Лидеры изменений", "КультУРА", "Расскажи о главном!" и "Твори добро".

Помимо образовательной программы, участников ждут творческие и патриотические мероприятия. Так, для всех увлекающихся наукой участников в формате "Научного стендапа" появится возможность интересно, доступно и с юмором рассказать про научные идеи современности, исследования и открытия молодых ученых.

Форум "Метеор" станет творческой площадкой для тех, кто с помощью кино говорит о сегодняшнем дне, своей семье и близких людях, о своем родном крае. Участники форума станут зрителями фильмов — участников конкурса короткометражных фильмов и социальных роликов, а также посетят встречи с режиссерами, операторами и видеографами, где смогут узнать о секретах кинопроизводства и особенностях работы на съёмочной площадке.

На форуме молодые люди примут участие в военно-спортивной игре формата "Зарницы 2.0", где каждый регион сможет заявить команду для участия и посоревноваться в нескольких состязаниях: историческая викторина, полоса препятствий, тактическая медицина, управление беспилотного летательного аппарата, игра с применением лазертаг оборудования.

Участники форума смогут представить свои проектные инициативы на конкурсе Росмолодежь.Гранты. Победителей определят по итогам публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого проекта в одном из 18 направлений грантового модуля.

Организаторами форума "Метеор" являются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Нижегородской области, министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр "Высота".