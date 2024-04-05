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Молодежная политика Общество

Запись на летнюю подработку для школьников Самары открылась 1 апреля

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 апреля, в Самаре открылась запись несовершеннолетних граждан для заключения трудовых договоров на июнь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе молодежного центра "Самарский".

В молодежном центре сообщили, что подать заявку можно по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 или обратившись лично по адресу: ул. Гагарина, д. 86.

"На момент записи нужно проинформировать специалистов о степени готовности необходимого для трудоустройства пакета документов", — подчеркнули в МКУ.

Трудоустройство подростков от 14 до 17 лет (включительно) осуществляется в рамках муниципальных программ "Молодежь Самары" на 2019–2025 годы, "Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара" на 2022–2024 годы. В программе могут участвовать ребята, зарегистрированные постоянно или временно на территории Самары.

Обязательному трудоустройству (при наличии вакантных временных рабочих мест и финансирования из городского бюджета) подлежат подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе по направлению органов опеки и попечительства.

Сейчас на сайте молодежного центра размещены следующие вакансии:

 подсобный рабочий — мытье окон; разгрузка, погрузка тяжестей в соответствии с предельно допускаемыми нормами, установленными действующим законодательством РФ;

— уборщик территории — полив зеленых насаждений, очистка территории от мусора, опавшей листвы и др.;

— помощник садовника — высадка растений, прополка и др.

Дополнительно:

— помощник специалиста — работа с документами, с оргтехникой, курьерская деятельность;

— помощник библиотекаря — подбор необходимой литературы, инвентаризация библиотечного фонда, оформление стендов, обеспыливание книжных полок и книг.

— помощник вожатого в лагерях дневного пребывания (для выпускников городской школы вожатского мастерства).

"Условия работы в каникулярный период составляют: 14 лет — 4 часа в день; 15 лет — 5 часов в день, в пятницу — 4 часа; 16-17 лет — 7 часов в день. Пятидневная рабочая неделя. Условия работы в свободное от учебы время составляют: 14-15 лет — 2,5 часа в день, в пятницу — 2 часа; 16-17 лет — 3,5 часа в день. Пятидневная рабочая неделя. Заработная плата подростка за полный отработанный месяц составляет МРОТ — 19242 руб. Если подросток отработал неполный месяц, размер заработной платы сокращается пропорционально отработанному времени", - отмечается в сообщении.

Заработная плата перечисляется на карту платежной системы МИР работника.

Более подробная информация - по ссылке.

По всем интересующим вопросам можно обратиться к специалистам Центра по тел.: 262-52-47, 262-52-48, в сообщения группы МКУ Самары "Молодежный центр "Самарский" или электронной почте mcsamara@mail.ru

 

 

 

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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