АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, пишет ria.ru.

"АвтоВАЗ начал производство Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года", — отмечается в сообщении компании.

О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно, уточнил автопроизводитель.