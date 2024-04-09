Росмолодежь продолжает прием заявок на грантовый конкурс

Федеральное агентство по делам молодежи продолжает прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты 1 сезон и дает возможность получить от 5 000 до 1 млн рублей на реализацию своего проекта. Принять участие могут граждане Российской Федерации от 14 до 35 лет включительно. Подать свой проект необходимо до 12:00 (мск) 30 апреля.

Ежегодно молодежь Самарской области подает заявки на всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь.Гранты". Так, в 2023 году от региона в конкурсе приняли участие 320 физических лиц, 16 инициатив были поддержаны и реализованы на территории Самарской области.

"Росмолодежь предоставляет много возможностей для молодежи воплотить свои идеи в жизнь. Центр молодежных проектов Агентства по реализации молодежной политики Самарской области ежегодно помогает участникам конкурса. Мы проводим обучение, мастер-классы и консультации, чтобы как можно больше молодых людей нашего региона качественно проработали свои проекты и победили в конкурсе.

Благодаря этому в 2023 году более 500 проектных инициатив было подано на участие в различных грантовых конкурсах Росмолодежи, 54 из них получили поддержку. Мы уверены, что в этом году у нас будет еще больше грантополучателей, а значит еще больше важных социальных проектов будет реализовано для развития Самарской области", — отметила координатор Росмолодежь.Гранты Самарской области, заместитель руководителя Центр поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области Виктория Хоркина.

На базе Центра молодежных проектов сформировалось молодежное проектное сообщество, состоящее из экспертов и амбассадоров Росмолодежь.Гранты, победителей грантовых конкурсов прошлых лет, а также сотрудников Центра. Участники конкурса Росмолодежь.Гранты могут получить комплексную поддержку и консультацию по своему проекту от молодежного проектного сообщества. Подробную информацию по социальному проектированию можно получить в группе Вконтакте "МСО.Проекты".

"Участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты позволяет вывести свой проект на качественно новый уровень. В прошлом году я выиграл грант на реализацию своего проекта "Форум молодых педагогов Похвистневского района". В рамках своего проекта я помогал молодым учителям находить мотивацию продолжать работать в школе и оказывал им психологическую помощь. Я буду принимать участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты в этом году еще раз. Есть проблема, есть идея, есть проект. Желаю всем участникам внимательно и с любовью работать над своими проектами" — рассказал про свой опыт участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты победитель 1 сезона Росмолодежь.Гранты в 2023 году из Самарской области Андрей Аверин.

Для участия в конкурсе можно подать проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы. Инициатива должна быть актуальна для определенной целевой аудитории и не иметь цели извлечь прибыль. Проект можно подать только в одной из 18 номинаций:

• #создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

• #развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

• #объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество;

• #защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

• #стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

• #сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

• #двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

• #вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

• #делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

• #береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

• #открывай_страну — проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;

• #будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

• #помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

• #расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

• #родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

• #МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

• #Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

• #вклад_в_будущее — молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. Nº 1436 "Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов" Федеральным агентством по делам молодежи, в рамках федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" национального проекта "Образование", а также на основании Объявления о проведении в 2024 году Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь.Гранты 1 сезон".