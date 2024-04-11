Стадион "Самара Арена" продолжит носить название банка "Солидарность"

Договор нейминга стадиона "Солидарность Самара Арена" завершит действие в 2024 году. Представители регионального минспорта рассказали "Волга Ньюс", как это отразится на названии стадиона.

Напомним, стадион получил новое название "Солидарность Самара Арена" в апреле 2021 года. Договор нейминга был рассчитан на три года.

"В 2024 году государственное автономное учреждение (ГАУ) "Самара Арена" планирует продлить соглашение с банком "Солидарность". Другие инвесторы и переименование стадиона не рассматриваются", — сообщили в министерстве.

Для администрации стадиона это выгодно — значит, продолжится приток инвестиций. Ведь за то, чтобы слово "Солидарность" фигурировало в названии "Самара Арены", банк платит деньги. Только стоимость этой услуги чиновники продолжают хранить в тайне, ссылаясь на положения о соблюдении конфиденциальности в договоре.