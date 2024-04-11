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Стадион "Самара Арена" продолжит носить название банка "Солидарность"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Договор нейминга стадиона "Солидарность Самара Арена" завершит действие в 2024 году. Представители регионального минспорта рассказали "Волга Ньюс", как это отразится на названии стадиона.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Напомним, стадион получил новое название "Солидарность Самара Арена" в апреле 2021 года. Договор нейминга был рассчитан на три года.

"В 2024 году государственное автономное учреждение (ГАУ) "Самара Арена" планирует продлить соглашение с банком "Солидарность". Другие инвесторы и переименование стадиона не рассматриваются", — сообщили в министерстве.

Для администрации стадиона это выгодно — значит, продолжится приток инвестиций. Ведь за то, чтобы слово "Солидарность" фигурировало в названии "Самара Арены", банк платит деньги. Только стоимость этой услуги чиновники продолжают хранить в тайне, ссылаясь на положения о соблюдении конфиденциальности в договоре.

"Солидарность" — самарский банк. Был основан в 1990 году. В 2000-х его возглавлял Алексей Титов — сын Константина Титова, который тогда занимал пост губернатора Самарской области. В 2014 году он покинул "Солидарность". ЦБ же объявил санацию банка. Сначала он перешел в собственность "Пробизнесбанка", входящего финансовую группу "Лайф". Затем — под контроль "Зарубежэнергопроекта" и "Кранбанка", крупнейшим акционером которого был бывший совладелец торговой сети "Лента" Август Мейер. В 2020 году у "Кранбанка" отозвали лицензию, и единственным санатором остался "Зарубежэнергопроект". По информации ИАС Seldon.Basis, председателем правления "Солидарности" является Вячеслав Арбузов. Он же входит в число акционеров "Зарубежэнергопроекта". Организация проектирует энергетические объекты в России и за рубежом.

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ёёё! так дорого!

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