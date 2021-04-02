Самарский стадион получил новое имя

С 1 апреля обновленный футбольный стадион Самары — наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года — называется "Солидарность Арена". Переименование стадиона стало новой вехой в рамках заключенного между Правительством Самарской области и АО КБ "Солидарность" в октябре 2020 года соглашения о сотрудничестве.

В ходе успешной реализации проекта по переименованию стадиона "Самара — Арена" объекту присвоено новое название — "Солидарность Арена". Соответствующий договор был подписан 26 февраля 2021 года между АО КБ "Солидарность" и ГАУ СО "Самара Арена", в оперативном управлении которого находится стадион.

Переименование стадиона является частью программы по реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

"Участие "Солидарности" в этом проекте, как и выбор нового наименования стадиона, не случайны. Оба — и стадион, и банк — являются визитной карточкой Самарской области, а АО КБ "Солидарность" с момента своего основания, 1990 года, является надежным стратегическим партнером для Самарской области", — отметили в пресс-службе банка "Солидарность".

"Проект по переименованию стадиона является частью долгосрочного и плодотворного сотрудничества Банка Солидарность и области и, конечно, представляет для банка большой интерес как нематериальный актив. Для нас крайне важно, что переименование стадиона в "Солидарность Арена" позволит многократно увеличить степень узнаваемости банка среди потенциальных клиентов не только на территории области, но и за ее пределами. Но, что не менее важно, благодаря такому сотрудничеству Банк "Солидарность" поспособствует популяризации и развитию спорта на территории родной области и поможет вовлечь в спортивное движение все больше молодых людей", — уверен заместитель председателя правления банка Игорь Гордеев.

Реализация проекта осуществляется при содействии Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области.

"В рамках реализации концепции "Наследие" планируется также развитие иных масштабных проектов на стадионе и прилегающей к нему территории для многофункционального использования, что позволит сделать ее более привлекательной и интересной для жителей региона", — отметил директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов.

Банк "Солидарность" с 2018 года поддерживает "Крылья Советов". Новый договор подписан в рамках содействия развитию спорта Самарской области. Это первый нейминг стадиона клуба, выступающего в ФНЛ. Сумма контракта и детали сделки не разглашаются.