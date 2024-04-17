Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" обновлено отделение Сергиевской центральной районной больницы, где получают медицинскую помощь более 9 тысяч жителей.

В поликлинике провели капитальный ремонт и внедрили технологии бережливого производства.

"На первом этаже у нас открытая регистратура, гардероб, зона ожидания приема, комфортные условия для маломобильных пациентов, — рассказал главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин. — Кабинеты врачей — травматолога, хирурга и онколога, — а также перевязочный кабинет для удобства пациентов расположены на первом этаже. Кроме того, открылся кабинет приема температурящих больных с отдельным входом. В поликлинику переведена женская консультация. Теперь весь комплекс медицинской помощи женщины могут получать в одном месте".

Всего за последние годы в Сергиевском районе обновили 12 объектов здравоохранения. Также построен приемно-диагностический корпус, где жители получают экстренную и плановую консультативную помощь.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.