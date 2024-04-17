В Самарской области подвели итоги региональной Студвесны

В Самарской области объявили имена лауреатов и дипломантов областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна".
Начало недели для творческих студентов вузов было ознаменовано конкурсным днем фестиваля. По итогам были названы восемь лауреатов и 10 дипломантов.
"Самарская студенческая весна — 2024" традиционно проводится в Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" и является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".
В этом году на фестивале свои концертные программы продемонстрировали 16 образовательных организаций высшего образования региона, включая два филиала Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске и Сызрани. Студенты вузов на концертах представляли свои номера в семи номинациях Фестиваля: "Музыкальное", "Танцевальное", "Видео", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа" и "Арт". Коллективы и индивидуальные исполнители с номерами, не вошедшими в основные концерты вузов, и творческие номера от вузов, которые не показывали свои конкурсные концертные мероприятия, выступили перед членами жюри на отдельном конкурсном дне, который прошел 15 апреля в Доме культуры "Заря". По итогам концертов от вузов, а также конкурсного дня были объявлены лауреаты и дипломанты, которые размещены в официальной группе ВКонтакте областного фестиваля по ссылке.
На областном гала-концерте "Самарской студенческой весны" выступят лучшие студенты со своими творческими номерами, после чего будет сформирована делегация Самарской области, которая в мае представит регион на Российской студенческой весне в Саратове.
Фестиваль в 2024 г. посвящен Году семьи, который объявлен указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В нашем регионе фестиваль зародился в далеком 1952 г., а в 1993 — был поддержан Российским Союзом Молодежи и стал всероссийским. За время его проведения сменилось ни одно поколение студентов, и он стал уже не просто студенческим, а по-настоящему семейным. Об этом говорит и слоган фестиваля — "Больше, чем творчество" — для многих поколений молодежи Самарской области Студвесна является неотъемлемой частью студенчества, а опыт участия передается от старшекурсников к первокурсникам, от родителей к детям.
Организаторами областного фестиваля "Самарская студенческая весна" выступает министерство молодежной политики Самарской области и ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".
В 2023 г. Самарская область на Российской студенческой весне получила номинацию "Прорыв года".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.