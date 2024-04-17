В Самарской области подвели итоги региональной Студвесны

В Самарской области объявили имена лауреатов и дипломантов областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна".

Начало недели для творческих студентов вузов было ознаменовано конкурсным днем фестиваля. По итогам были названы восемь лауреатов и 10 дипломантов.

"Самарская студенческая весна — 2024" традиционно проводится в Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" и является региональным этапом Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

В этом году на фестивале свои концертные программы продемонстрировали 16 образовательных организаций высшего образования региона, включая два филиала Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске и Сызрани. Студенты вузов на концертах представляли свои номера в семи номинациях Фестиваля: "Музыкальное", "Танцевальное", "Видео", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа" и "Арт". Коллективы и индивидуальные исполнители с номерами, не вошедшими в основные концерты вузов, и творческие номера от вузов, которые не показывали свои конкурсные концертные мероприятия, выступили перед членами жюри на отдельном конкурсном дне, который прошел 15 апреля в Доме культуры "Заря". По итогам концертов от вузов, а также конкурсного дня были объявлены лауреаты и дипломанты, которые размещены в официальной группе ВКонтакте областного фестиваля по ссылке.

На областном гала-концерте "Самарской студенческой весны" выступят лучшие студенты со своими творческими номерами, после чего будет сформирована делегация Самарской области, которая в мае представит регион на Российской студенческой весне в Саратове.

Фестиваль в 2024 г. посвящен Году семьи, который объявлен указом президента Российской Федерации Владимира Путина. В нашем регионе фестиваль зародился в далеком 1952 г., а в 1993 — был поддержан Российским Союзом Молодежи и стал всероссийским. За время его проведения сменилось ни одно поколение студентов, и он стал уже не просто студенческим, а по-настоящему семейным. Об этом говорит и слоган фестиваля — "Больше, чем творчество" — для многих поколений молодежи Самарской области Студвесна является неотъемлемой частью студенчества, а опыт участия передается от старшекурсников к первокурсникам, от родителей к детям.

Организаторами областного фестиваля "Самарская студенческая весна" выступает министерство молодежной политики Самарской области и ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".

В 2023 г. Самарская область на Российской студенческой весне получила номинацию "Прорыв года".