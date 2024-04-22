Молодежь Самарской области приглашают на форум ПФО "Метеор"

Продолжается регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа "Метеор". В 2024 г. "Метеор" вошел в линейку форумов "Росмолодежь.События", получив статус окружного форума. С 4 по 9 июля форум пройдет на территории Нижегородской области.

Участниками форума станут 1400 представителей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна на платформе "Росмолодежь.События" и продлится до 20 мая включительно.

Форум "Метеор" встроен в событийную программу "Культурной столицы России" (статус, который носит Нижний Новгород в 2024 году). Темы образовательной программы и треков будут касаться креативных индустрий и развития молодежной культуры в России.

Программа форума разделена на семь образовательных треков.

Трек "Движение навстречу" - для событийных волонтеров, которые в рамках форума создадут готовый проект, связанный с креативным добровольчеством для его реализации в собственном регионе.

Трек "Прямой эфир" - для медиаспециалистов, маркетологов, продюсеров, копирайтеров, блогеров, дизайнеров, фотографов и видеографов, которые испытают свои навыки в создании медиапродуктов для креативных кластеров и культурных объектов, театров и музеев, брендов и событий, учитывающих культурный код регионов.

Трек "Сила мысли" - для диджитал-специалистов и тех, кто учится и работает по IT-специальности. Они смогут создать IT-продукт, научатся его продвигать и погрузятся в тему искусственного интеллекта и VR/AR-технологий.

Трек "Инвестируй в будущее" - для начинающих и действующих предпринимателей в сфере креативных направлений, которые узнают о мерах поддержки на старте развития своего проекта, просчитают бизнес-модель, получат знания продюсирования своего проекта.

Трек "Полет творчества" - для представителей креативного кластера: режиссеров, художников, сценаристов, кураторов выставок, артистов. Участники трека разработают проекты для реальных заказчиков в сфере культуры.

Трек "Регион для молодых" - для руководителей проектов в сфере культуры и молодежной политики, руководителей арт-резиденций и молодежных центров, которые в итоге работы разработают шаги по развитию собственного молодежного пространства, а также создадут сборник методических рекомендаций по их созданию.

Трек "Движение первых" - для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет, которые примут участие в разработке проектных инициатив по направлениям "Движения Первых" - "Лидеры изменений", "КультУРА", "Расскажи о главном!" и "Твори добро".

Помимо образовательной программы, участников ждут творческие и патриотические мероприятия. Так, для всех увлекающихся наукой участников в формате "Научного стендапа" появится возможность интересно, доступно и с юмором рассказать о научных идеях современности, исследованиях и открытиях молодых ученых.

Форум "Метеор" станет творческой площадкой для тех, кто с помощью кино говорит о сегодняшнем дне, о своей семье и близких людях, о своем родном крае. Участники форума станут зрителями фильмов - участников конкурса короткометражных фильмов и социальных роликов, а также посетят встречи с режиссерами, операторами и видеографами, где смогут узнать о секретах кинопроизводства и особенностях работы на съемочной площадке.

На форуме молодые люди примут участие в военно-спортивной игре формата "Зарницы 2.0", где каждый регион сможет заявить команду для участия и посоревноваться в нескольких состязаниях: историческая викторина, полоса препятствий, тактическая медицина, управление беспилотного летательного аппарата, игра с применением лазертаг-оборудования.

Участники форума смогут представить свои проектные инициативы на конкурсе "Росмолодежь.Гранты". Победителей определят по итогам публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого проекта в одном из 18 направлений грантового модуля.

Организаторы форума "Метеор" - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Нижегородской области, министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр "Высота".