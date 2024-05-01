Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Самарского БКК с Днем весны и труда

Сотрудники Самарского булочно-кондитерского комбината несмотря на выходные и праздничные дни продолжают радовать жителей Самары и области, а также городов соседних регионов, свежей и вкусной выпечкой, ароматным хлебом, пирожными, тортами и пасхальными куличами. В среду, 1 мая, губернатор Дмитрий Азаров поздравил сотрудников производства с Днем весны и труда.
"Очень рад, что сегодня имею возможность поздравить вас с праздником — днем, который традиционно отмечается в нашей стране как день солидарности, — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам комбината. — И эта солидарность сегодня важна как никогда. Она дает победные силы нашему народу".
Директор Самарского БКК Лидия Ерошина рассказала руководителю области, что комбинат выпускает более 69 наименований хлебобулочных, слоеных и сдобных изделий, а также свыше 110 наименований кондитерки. За одни сутки сотрудники предприятия вырабатывают более 40 тонн хлебов, батонов и городской булки, порядка 4,5 тонн мелкоштучных слоеных и сдобных изделий, до 2 тонн кондитерской продукции. "Украшение каждого торта делается руками наших сотрудников, в том числе цветы, которые похожи на живые. У нас трудятся настоящие художники", — отметила Лидия Ерошина. "Такие цветы, которые служат украшением для тортов, могут стать лучшим подарком для любой женщины", — отметил Дмитрий Азаров.
На предприятии регулярно проходит модернизация оборудования, что позволяет увеличивать объемы выработки, расширять номенклатуру изделий, а также повышать качество продукции. Так, в 2021 г. был реализован проект по замене одной из линий по производству ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба, аналогов которой еще нет в России.
"Сегодня многие отмечают праздник за столами, а вы здесь, на трудовой вахте. Это вызывает огромное уважение. Булочно-кондитерский комбинат является одним из брендов Самарской области, который хорошо известен не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Предприятие наращивает производство, а профессиональный трудовой коллектив, который насчитывает уже около 800 человек, кует трудовую славу, сохраняет традиции и не останавливается на достигнутом. Спасибо вам огромное за то, что дарите красоту и радость. Важнейшая миссия — печь хлеб. Труд хлебороба, землепашца всегда уважаем на нашей российской земле. И особое уважение всегда вызывали люди, которые пекут хлеб. Не зря считают, что хлеб всему голова, а хлеб российский всегда самый вкусный. И Булочно-кондитерский комбинат своей замечательной продукцией это подтверждает каждый день, каждый час, без перерывов. Я сердечно вас за это благодарю", — обратился Дмитрий Азаров к работникам комбината.
Сотрудники Самарского БКК на постоянной основе помогают участникам специальной военной операции и семьям военнослужащих, отправляя гуманитарную помощь и оказывая адресную поддержку. Сегодня предприятие специально изготовило 3 тыс. куличей для защитников Отечества к одному их главных православных праздников — Пасхи. Уже сегодня грузовики с изделиями отправятся на передовую, чтобы успеть к празднику. Всего же общественными организациями и благотворителями Самарской области подготовлена отправка 14 тыс. куличей в зону СВО.
"Сегодня мы отправим пасхальные куличи нашим бойцам, чтобы они также отметили светлый праздник Пасхи, чтобы они не сомневались, что здесь, на самарской земле о них помнят каждую минуту, каждый час. Я благодарю весь коллектив БКК, благотворителей, которые приняли участие в этой благотворительной акции, — отметил губернатор. — Солидарность, консолидация усилий, которую мы сегодня чувствуем в обществе, — это ратный труд здесь, в тылу, приближаем Победу, точно нас к Победе приведут. Мы это точно знаем. В преддверии святого праздника — Дня Победы — главного праздника для нашей страны, который формирует духовный, нравственный стержень в нашем народе. Враг будет разбит, Победа будет за нами. А нашим воинам низкий поклон за то, что у нас есть возможность трудиться здесь и созидать под мирным самарским небом".
"Было предложение сделать маленькие куличи по сто грамм. Но я сказала, слушайте, вы везете куличи мужчинам, что им сто грамм? Поэтому сделали куличи весом по триста грамм, — рассказала Лидия Ерошина. — Мы с первого дня СВО всегда помогаем нашим бойцам, не только своей продукцией. Давайте быстрее побеждайте, чтобы Победа однозначно была за нами, и чтобы наши защитники вернулись домой".
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