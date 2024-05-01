Из Самары отправлен гуманитарный груз бойцам в зону СВО

В среду, 1 мая, губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками, представителями трудовых коллективов предприятий, профсоюзными и другими общественными организациями Самарской области от вечного огня на площади Славы отправил гуманитарный груз защитникам Отечества — участникам специальной военной операции.

Глава региона отметил, что в регионе и во всей России бережно хранятся традиции празднования Дня Весны и Труда. Он олицетворяет собой уважение к любому созидательному, солидарному труду. "Понятие солидарности сегодня важно, как никогда. Мы собрались здесь, чтобы явить свою солидарность с нашими героями-защитниками. Сегодня мы скорректировали празднование Первомая и понятно: время такое, что нужно каждый день делать все для приближения Победы", — отметил Дмитрий Азаров.

Региональные профсоюзные организации всех уровней, Федерация профсоюзов Самарской области, Совет ветеранов ФПСО оказывают необходимую поддержку защитникам Родины и членам их семей — как материальную помощь, так и в приобретении дополнительного специального оборудования и обмундирования, медикаментов и средств личной гигиены, а также продуктов питания. Именно для этого специальным решением отраслевых профсоюзов региона был создан Фонд солидарности.

Трудовые коллективы предприятий региона и их первичные профсоюзные организации за помощь в сборе и отправки гуманитарного конвоя поблагодарил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. "Самара, Самарская область — это опорный край нашей державы. И мы должны сделать все для того, чтобы нашу руку, наше плечо ребята чувствовали на фронте. Победа будет за нами", — отметил он.

Из средств фонда закупается и передается нашим землякам необходимое оборудование, в том числе дизельные электростанции, посуда для приготовления пищи, бензопилы и расходные материалы для электроинструментов, компасы, электротовары, тепловые пушки, элементы питания, фонари и другие необходимые предметы. Четко налажена система сбора и отправки посылок. И сегодня очередной собранный гуманитарный груз отправился в зону СВО.

"Хочу искренне, от всего сердца поблагодарить все трудовые коллективы, все первичные профсоюзные организации, которые Первомай отмечают вот так, отправляя гуманитарные грузы нашим героям-защитникам. Знайте, что ребятам это очень дорого. Бывал там не раз и приход каждого гуманитарного груза — это связь с родной землей для наших защитников Отечества, для наших самарских героев. Очень важно, что они знают, что здесь, на самарской земле об их подвиге не забывают ни на минуту. Каждый на своем рабочем месте, и заботясь о семьях военнослужащих, и отправляя гуманитарные грузы, приближает Победу. Я знаю, что так и будет. Сплотившись, мы всегда побеждали", — подчеркнул Дмитрий Азаров во время отправки гуманитарного груза.

Отдельные слова благодарности за помощь бойцам руководитель региона адресовал общественным организациям и объединениям Самарской области. "Хочу отдельно поблагодарить Общественную палату Самарской области за постоянную работу по объединению инициатив, сбору и отправке гуманитарных грузов, областную Федерацию профсоюзов, которая внесла в этот конвой самый заметный вклад, все первичные профсоюзные организации, все трудовые коллективы. Я от всей души хочу вам пожелать новых трудовых успехов на благо нашей великой Родины — России, на благо нашей прекрасной Самарской области. Какие бы цели мы перед собой не поставили, мы их обязательно достигнем. Мы победим по всем фронтам и направлениям, нет в этом никаких сомнений, — уверен Дмитрий Азаров. — Родина ждет, надеется на опорный край державы — на Самарскую область, и мы не подведем. Я хочу вам всем пожелать мирного неба. И не будем забывать ни на минуту о том, что возможность трудиться нам на родной земле, созидать, дают наши земляки, герои — защитники Отечества, наши Вооруженные силы Российской Федерации, которые там с оружием в руках обеспечивают сегодня мирную жизнь для всей России".

Планируется, что уже в пятницу гуманитарный груз будет доставлен бойцам в зону проведения специальной военной операции. Обращаясь к активным жителям региона, Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что каждый человек на своем рабочем месте внесет свой весомый вклад в приближение Победы. "Как говорится, из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Понимая, в какой ситуации сегодня находится страна, какому злу мы противостоим, мы должны вновь чувствовать себя на передовой, пусть даже каждый на своем рабочем месте. Именно так мы и встречаем Первомай, показывая свое единство, свою солидарность. А в том, что народ и армия едины, тоже нет никаких сомнений. Так и будем побеждать впредь", — заявил губернатор.