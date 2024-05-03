Участники форума "Гитары в строю" выступили в Самаре перед бойцами СВО

В пятницу, 3 мая, в Самаре состоялся концерт для участников СВО, которые проходят лечение в военном госпитале.

Выступление прошло в рамках II Международного антифашистского форума "Гитары в строю", который в эти дни объединил на самарской земле людей доброй воли из разных стран, разделяющих позицию России и поддерживающих российский народ в борьбе с нацистской идеологией, — музыкантов, историков, политологов. Перед концертом военнослужащих поприветствовал и поздравил с наступающим праздником Днем Победы губернатор Дмитрий Азаров. В эти дни в Самарской области открыт культурный фронт специальной военной операции. А поддержка, которую россиянам выражают своим участием в антифашистском форуме единомышленники из разных стран, показывает, насколько цель уничтожить нацизм значима для людей в мире.

Глава региона отметил, что участники антифашистского форума с искренним желанием приехали поддержать своим творчеством бойцов СВО — тех, кто с оружием в руках противостоит преступной нацистской идеологии.

"В нашей области второй год проводится международный антифашистский фестиваль. Самара стала центром антифашистского движения, к нам приезжали и приехали вновь артисты из разных стран — не только дружественных, братских, но и тех, что входят в альянс НАТО. Нас с вами пытаются убедить, что Россия одна противостоит этому злу, это не так. И выступления этих деятелей культуры, политологов, писателей, журналистов — это не просто фестиваль у нас, это форум антифашистский — говорят о том, что мы не одни. Что даже в тех странах, где правительства исповедуют агрессивную политику в отношении нашей любимой родины России, есть люди, которые все понимают, какому злу мы противостоим. Большего зла, чем нацистская идеология, человечеству не нанесла ни одна другая идеология", — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что участники СВО — настоящие продолжатели дела дедов и прадедов — героев-победителей Великой Отечественной войны. "Я сердечно вас благодарю за мирное небо над Самарской областью, за вашу готовность противостоять злу, за ваше мужество и отвагу. Конечно, от всей души желаю вам скорейшего выздоровления. Постараемся для этого создать все условия", — обратился к защитникам отечества глава региона.

Также бойцов поздравил советник губернатора, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин: "9 Мая действительно сейчас самый главный праздник для России, потому что против России коллективный Запад ведет настоящую войну. И вы, как наши деды и прадеды, с оружием в руках этому противостоите. Я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Днем Победы, желаю крепкого здоровья, скорейшего выздоровления, благополучия вам и вашим семьям".

Андрей Колотовкин отметил большую помощь, которую под руководством губернатора Дмитрия Азарова оказывает фронту Самарская область. "Вы все знаете, сколько гуманитарной помощи поступает на фронт, как она необходима, как она востребована, — обратился генерал-лейтенант. — Поэтому, Дмитрий Игоревич, большое спасибо вам за поддержку".

Перед бойцами выступил волынщик Джими МакРэй из Великобритании — он исполнил и шотландские песни, и русские народные, и песни военных лет. Он подчеркнул: многие его предки боролись с фашизмом, и для него честь — выступать для бойцов, противостоящих фашизму сегодня. "Очень рад быть здесь сегодня, видеть лица этих людей. Они улыбаются, я чувствую, насколько они горды своей родиной, своим отечеством. Это очень важно, что проходит такой антифашистский форум. Фашизм — это абсолютное зло. Бороться с фашизмом сейчас необходимо, это необходимо делать во всем мире и всем миром, надо объединять усилия в борьбе с ним. То, что делает Самара, очень много значит", — отметил музыкант.

Также свои номера представили артисты из Китайской Народной Республики Дин Яо и Ван Хо, певица Ксения Рогачева из Самары.

Бойцы выразили благодарность за организованный концерт, за внимание к ним и заботу: "Молодцы, что приехали, поддержали. Самое основное — это моральная поддержка, спасибо огромное. Дружба всегда остается дружбой, нас никогда не сломить. Большое спасибо артистам и всем, кто это подготовил. А мы идем до конца и победим. Это безусловно, нет никаких сомнений".