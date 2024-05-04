Дмитрий Азаров и Сергей Строев обсудили развитие Шигонского района

В пятницу, 3 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Шигонского района Сергеем Строевым. Во время беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития муниципального образования, а также реализации национальных проектов и государственных программ.
Прежде, чем перейти к обсуждению основных вопросов, Сергей Строев поблагодарил губернатора за возможность для жителей Шигонского района стать участниками международного антифашистского форума "Гитары в строю". Накануне встречи в райцентре прошел масштабный концерт, выступали музыканты из Сербии, Черногории и Колумбии.
"Все жители горячо приветствовали выступавших иностранных артистов. Людям очень понравилось, все остались довольны выступлением гостей, которые явно показали свою солидарность с Россией, их отношение к нашей стране", — отметил руководитель муниципалитета.
"Очень рад тому, что людям понравился концерт", — сказал в ответ Дмитрий Азаров.
В ходе встречи глава района доложил, что в этом году акцент будет сделан на развитии социальной сферы. В частности, планируется капитально отремонтировать офисы врачей общей практики в поселках Волжский Утес и Пионерский, а также начать работы в здании поликлиники райцентра в рамках национального проекта "Здравоохранение".
"Мы продолжим ремонт детского сада "Колокольчик" в Шигонах и в этом году планируем полностью завершить все работы. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Образование". Помимо этого, мы оснастим современным оборудованием и мебелью трех кабинетов "Точка роста" в школах поселка Береговой и селах Байдеряково и Муранка", — проинформировал Сергей Строев.
Он добавил, что в поселке Пионерский в этом году появится универсальная спортивная площадка в рамках проекта "Спорт — норма жизни". Еще две будут сделаны в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". Глава муниципального образования добавил, что за предыдущие пять лет благодаря госпрограмме удалось реализовать порядка 30 проектов. Были построены спортивные и детские игровые площадки, обустроены общественные пространства — парки, прогулочные зоны.
"В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2022–2023 годах было построено 5 жилых домов для работников АПК по договорам найма жилых помещений. В 2024 году планируется приобрести еще один жилой дом. Еще 10 семей работников АПК и социальной сферы улучшили условия проживания, получив социальные выплаты на строительство домов", — доложил Сергей Строев.
Глава региона отметил важность этой работы, которая позволяет закрепить специалистов в сельских территориях и привлекать молодые кадры в отрасль.
В рамках государственной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году в селе Шигоны планируется благоустроить 4 дворовых и 3 общественные территории. Муниципальные контракты уже заключены, работы начнутся в ближайшее время. "Всего за годы действия программы нам удалось привести в порядок в общей сложности 25 дворовых территорий и 19 общественных пространств", — добавил глава района.
Существенным подспорьем является губернаторский проект "СОдействие", благодаря которому только в этом году поддержку получили 8 общественных инициатив по обустройству детских площадок, зон отдыха. Всего же за последние годы было реализовано 28 проектов.
Отдельно руководитель муниципалитета доложил губернатору о ходе работ по обустройству горы "Светелка", откуда открывается неповторимый вид на Волгу. Напомним, работы стартовали в прошлом году по инициативе Дмитрия Азарова с учетом мнений и пожеланий жителей района. На площадке убрали вышки сотовой связи. Здесь восстановят смотровую башню и создадут уютное пространство для отдыха.
"Мы планируем завершить строительство смотровой башни уже в этом году до начала осени", — заверил Сергей Строев.
Дмитрий Азаров поручил внимательно следить за ходом работ: "До следующего года нам точно тянуть нельзя, все работы необходимо выполнить в этом году". Создание современного пространства для отдыха, в первую очередь для жителей Шигонского района и Самарской области, позволит привлечь в регион еще больше туристов, желающих познакомиться с волжскими просторами.
Глава Шигонского района поблагодарил губернатора за поддержку общественных инициатив и содействие в реализации масштабных проектов. По итогам рабочей встречи Дмитрий Азаров отметил положительную динамику социально-экономического развития муниципального образования, а также вклад в достижение общих целей, которые определены президентом страны Владимиром Путиным и жителями Самарской области.
Глава региона поручил Сергею Строеву не снижать темпов работ по всем направлениям, всегда быть на связи с жителями, чтобы планомерно отрабатывать поступающие вопросы. Также руководитель области пожелал успехов на предстоящих выборах главы района.
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