Дмитрий Азаров: "Огонь памяти в Красноярском районе будет гореть вечно"

Подключение к газу Вечных Огней состоялось на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах России, в том числе и в Самарской области.

Новый Вечный огонь зажгли в самарском регионе — в с. Красный Яр на мемориале Воинам-освободителям. Огонь памяти нанесут на карту портала "Храним огонь Победы", который разработал "Газпром межрегионгаз" при поддержке "Единой России".

"Самарская, а в годы войны — Куйбышевская, область внесла свой вклад в разгром немецко-фашистских полчищ — знаменитые самолеты-штурмовики "Ил-2", каждый третий снаряд, боеприпасы. Полмиллиона жителей нашей области ушли на фронта Великой Отечественной войны. Половина не вернулись с полей сражений. Здесь, в Красноярском районе, 12 тыс. жителей стали участниками войны. Половина остались на полях сражений, защищая нашу родину. Мы храним вечно память о павших героях", — сказал секретарь реготделения "Единой России", губернатор региона Дмитрий Азаров.

Также глава региона выразил благодарность президенту за решение о газификации всех мемориальных комплексов в стране.

Закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти был принят по инициативе "Единой России". Подключение к газу Вечных Огней состоялось 6 мая на 22 мемориальных комплексах в 11 регионах — Псковской области, Карачаево-Черкесской Республике, Краснодарском и Ставропольском краях, Новгородской, Омской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Челябинской областях

Основной площадкой стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Остров Псковской области. Здесь старт подаче газа к Вечному огню дали секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак и гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.