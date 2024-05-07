Дмитрий Азаров принял участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди гостей члены Правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы регионов, Герои России, ветераны боевых действий, научные деятели, представители общественных, молодежных и религиозных организаций, спортсмены, актеры. Самарскую область на инаугурации главы государства представлял губернатор Дмитрий Азаров, а также участники СВО руководители крупнейших предприятий, общественники.
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что в Андреевском зале, куда он был приглашен на церемонию, у всех было приподнятое, праздничное настроение. И сама торжественность церемонии, выверенный по секундам порядок ее прохождения подчеркивали исключительную значимость сегодняшнего события.
"Прошедшие выборы убедительно доказали, что российский народ всецело доверяет нашему президенту, связывает именно с ним дальнейшее развитие, сохранение единства, независимости нашей родины, наших традиций и культуры. И сегодня Владимир Владимирович в ходе выступления подчеркнул, что интересы, безопасность народа России были и остаются для него превыше всего", — отметил глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что абсолютное большинство жителей региона поддерживают курс президента. "Самарская область, абсолютное большинство земляков поддерживают нашего лидера, готовы и впредь добросовестно работать для достижения поставленных им целей и задач, — акцентировал губернатор. — Владимир Владимирович сказал сегодня, что консолидированная воля миллионов людей — "это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений". Уверен, что под руководством Владимира Владимировича Путина так и будет. Продолжим вместе идти к победе".
Церемония началась с внесения Государственного флага России, Штандарта президента, Конституции России и Знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
В соответствии со ст. 82 Конституции РФ в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда РФ Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента Российской Федерации.
Обращаясь к нации, Владимир Путин поблагодарил граждан России, жителей исторических земель, всех, кто сражается за отечество, за оказанное доверие и поддержку. По итогам выборов действующего президента поддержали 87,28% избирателей. Глава государства заверил, что что и впредь приоритетом его работы будут интересы, безопасность народа России будут для него превыше всего.
"Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы, — обратился президент. — Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития".
Глава государства выразил уверенность в том, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти. А решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей.
Владимир Путин заверил, что сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие граждан России, используя все полномочия главы государства. "Результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня, — подчеркнул президент страны. — Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!"
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