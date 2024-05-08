"Лидеры села": жители региона могут принять участие в конкурсе по развитию малой Родины

Российский союз сельской молодежи (РССМ) запустил второй сезон всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села", направленный на выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе.

Напомним, двое представителей Самарской области одержали победу во всероссийском конкурсе "Лидеры села" в прошлом году: Илья Казаков из Кинель-Черкасского района и Людмила Ишкина из Елховского района. Церемония награждения проходила в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Механизмы для развития сел в Самарской области реализуются в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Они позволяют модернизировать и строить новую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. В селах активно строится новое жилье, модернизируются школы, больницы, детские сады, дома культуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства. Эта работа ведется при поддержке главы региона Дмитрия Азарова.

Участниками второго сезона всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села" станут более 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из сфер муниципального управления, общественной и политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта, сельского хозяйства и других отраслей. В том числе, в этом году к участию приглашаются сельские блогеры и создатели креативного контента о сельских территориях на различных медиа платформах.

Для того, чтобы стать участником конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте лидерысела.рф и в срок выполнить все разработанные организаторами задания.

Конкурсантам предстоит пройти два дистанционных этапа, которые включают в себя интеллектуальный тест на проверку общего уровня знаний и способностей, а также тест мотивации и потенциала общественно-политической работы в сфере развития сельских территорий. После этого 150 финалистов примут участие в очном финале, где пройдут комплексную оценку компетенций в ходе работы над управленческими кейсами.

Победители получат возможность карьерного сопровождения и консультирования, в том числе с закреплением топовых наставников. Кроме того, они получат ценные призы, поддержку в профессиональном и карьерном росте, рекомендации в составы экспертных и консультативных органов.

"Тема подготовки кадров для муниципалитетов страны, в том числе для сельских территорий, вышла на федеральный уровень. Она неоднократно звучала в ходе марафона ВАРМСУ "Муниципальный диалог", где главы напрямую общаются с профильными министрами, поднималась она и во время встречи представителей муниципального сообщества с президентом Владимиром Путиным в январе этого года. Результаты этого обсуждения мы уже наблюдаем: работает "Школа мэров", готовится к запуску "Школа команд" для специалистов администраций, а также "Школа депутатов". Программа "Кадры для села", которую реализует Российский союз сельской молодежи при поддержке ВАРМСУ, — еще одно важное направление работы в кадровой повестке. Наша совместная задача — помочь молодежи закрепиться в муниципалитетах страны, стать для них наставниками, учителями, друзьями. Это особенно важно сделать в отношении сельских территорий, куда современная молодежь едет не за деньгами и комфортом, а из любви к малой родине, ради желания менять к лучшему жизнь людей, стремления служить стране. Такие качества, помноженные на энергию, креатив, амбиции молодых, помогут сделать наши села настоящими точками роста", — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Также в рамках образовательной программы "Мастерская развития сельских территорий" Российский союз сельской молодежи поможет будущим лидерам в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования, и реализации социальных, коммерческих, инфраструктурных или других проектов.

Победители всероссийского конкурса среди молодых управленцев "Лидеры села" получат медийную поддержку и помощь в формировании личного бренда в информационном пространстве. А также возможность участия в образовательной программе "Лидеры изменений" на базе круглогодичного молодёжного образовательного центра "Молодежная станица "Дон". В результате будет сформировано сообщество советников глав муниципальных образований по организации работы с молодёжью на сельских территориях.

Отметим, что всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры села" реализуется РССМ совместно со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках программы от Росмолодежи "Кадры для села".