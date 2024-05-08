В Самарской области Движение Первых и движение "Абилимпикс" подписали соглашение о сотрудничестве

Региональное отделение Движения Первых и центр профессионального образования, на базе которого функционирует Центр развития движения "Абилимпикс" Самарской области, заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Олеся Мокеева и директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.

В этом году региональному чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия — страна возможностей" исполнится 10 лет. За это время движение стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области Движение Первых заключили соглашение о сотрудничестве и договорились о поддержке проектов друга друга, организации совместных проектов и площадок. Одно из направлений Движения Первых — Труд, профессия и свое дело, где реализуются множество профориентационных программ, которые доступны всем категориям детей и молодежи, без ограничений. Сотрудничество с движением "Абилимпикс" позволит расширить спектр возможностей и событий для участников Движения Первых в регионе.

"Сегодня начинается тесное и плодотворное сотрудничество Движения Первых и "Абилимпикс" на территории Самарской области. Наши организации объединяют общие ценности. Сотрудничество и совместная работа позволит расширить возможности для ребят. Объединив наши ресурсы и усилия, мы получим качественное развитие профессиональной подготовки будущих специалистов и, в целом, будем вовлекать детей и молодежь в созидательную деятельность нашего региона", — отметила заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых в Самарской области Олеся Мокеева.

Активисты местных отделений и специалисты Движения Первых посетят региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". По итогам проведения соревнований пройдут общие встречи, где участники чемпионата познакомятся с проектами и программами Движения Первых и найдут для себя новые возможности для развития и самореализации.

"Уверена, что активности Движения Первых увлекут участников регионального чемпионата и их возможности станут ещё более безграничны. А мы в свою очередь, станем ещё одним уникальным направлением для развития участников Движения Первых", — отметила директор Центра профессионального образования Самарской области.

В чемпионате, который продлится до 17 мая, примут участие 514 конкурсантов по 48 компетенциям: "Адаптивная физическая культура", "Дошкольное воспитание", "Информационная безопасность", "Клининг", "Массажист", "Поварское дело", "Портной", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Социальная работа", "Столярное дело" и другим. Соревнования традиционно пройдут в 3 категориях — "школьники", "студенты", "специалисты".

Победители регионального этапа смогут принять участие в национальном чемпионате "Абилимпикс", который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии постановлением правительства Российской Федерации победители и призеры национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение Первых" — крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Движение Первых обеспечивает реализацию программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.