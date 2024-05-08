Дмитрий Азаров: "Виновные в продаже билетов на Парад Победы понесут наказание"

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с продажей бесплатных билетов на Парад Победы на площади Куйбышева. Накануне несколько таких предложений появились в сети, однако через некоторое время были убраны из доступа.

Глава региона рассказал, что по его поручению правительством области уже ведется собственное расследование.

"Вчера немедленно дал на эту тему соответствующие поручения. Нашли, как мне доложили коллеги, пять билетов. Они номерные, поэтому мы знаем, через какой департамент они выдавались и каким организациям. Сейчас разбираемся с этими организациями, каким образом билеты, которые они получили и которые должны были быть выданы, в том числе, ветеранам боевых действий, попали на "Авито". Будем с этим разбираться. Если понадобится для этого обратиться в правоохранительные органы, мы это сделаем, призовем к ответу", - рассказал глава региона.



Губернатор подчеркнул: номерные билеты позволяют четко определить, какой организации они были выданы, поскольку есть акты передачи этих пригласительных билетов.



"Разберемся с этими организациями, почему они раздали их не тем людям, которые бы хотели попасть на парад, для которых это и честь и гордость за страну, а решили ими распорядиться иначе. Виновные будут наказаны", - заключил Дмитрий Азаров.