В госпиталях Самары участникам СВО вручили подарки ко Дню Победы

В среду, накануне празднования 9 мая, губернатор Дмитрий Азаров вместе с советником губернатора Андреем Колотовкиным и волонтерами поздравил с наступающим Днем Великой Победы участников специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в самарских госпиталях.

"Большая честь поздравить вас, настоящих защитников Отечества, с наступающим Днем Победы. Святой день для нашей страны, для всего нашего народа, который мы носим в своих сердцах, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам специальной военной операции. — Не предполагали мы еще десяток лет назад, что нацизм вновь сможет прорасти у самых границ нашей Родины. Сегодня вы, уверен, доведете то дело до конца, которое начали деды и прадеды. Они разгромили фашизм, защитили нашу Родину, весь мир от фашизма. Сегодня это выпало вам вновь. Я искренне благодарен вам, что вы с честью и достоинством сражаетесь с фашизмом на героической земле Донбасса. Низкий вам поклон. Вы — наши герои, защитники".

Губернатор добавил, что в эти дни особое внимание, почет и уважение — ветеранам Великой Отечественной войны. Но священный праздник по праву отмечают и нынешние защитники Отечества, которые являются "продолжателями начатого дела". Руководитель области подчеркнул, что сегодня Самарская область, как и вся страна, упорно трудится, чтобы помочь приблизить Победу.

"Все для фронта, все для Победы. Этот лозунг вновь для нашего народа является самым главным. Трудовой подвиг совершается каждый день. Но наиболее дорого то, что ратный подвиг, который совершается на полях сражений в зоне боевого соприкосновения, совершается во имя нашего народа, его великой истории и, уверен, светлого будущего", — считает Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил слова президента России Владимира Путина, который сказал, что начатое дело по борьбе с нацизмом нужно довести до конца.

"Вы те люди, на которых равняются. Вы — наша гордость. Я искренне поздравляю вас с Днем Победы. Желаю скорейшего выздоровления. А мы постараемся сделать для этого все вместе с замечательным коллективом врачей военного госпиталя, создать условия для скорейшего выздоровления и реабилитации. Доброго здоровья, новых свершений и побед по всем фронтам и направлениям. Точно знаем, что враг будет разбит и Победа будет за нами", — обратился Дмитрий Азаров.

"Сейчас в России нет более значимого праздника, как День Победы. Как сказал вчера президент, Россия открыта и готова к диалогу с Западом. Но, если нас кусают, мы не позволим никогда проиграть. Мы будем бороться на всех фронтах и победим", — добавил Андрей Колотовкин.

Волонтеры Победы при поддержке правительства региона традиционно в преддверии 9 мая собирают и дарят подарки ветеранам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и бойцам специальной военной операции в рамках акции "Мы вместе".

"Мы считаем очень важным поддерживать всех бойцов, которые находятся за ленточкой, проходят лечение в госпиталях, — отметил исполнительный директор регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов. — Собирать подарочные продуктовые наборы нам помогали представители бизнеса, промышленности Самарской области, которые с радостью откликнулись. Жители нашего региона всегда и очень охотно отзываются на призыв о помощи".

"День Победы — праздник, который важен для каждого жителя России. Поэтому мы пришли поздравить участников специальной военной операции, поддержать их. Надеемся, что они и мы тоже скоро будем отмечать свой День Победы. Сегодня, когда мы только приехали, все бойцы были удивлены и рады, что к ним приехали накануне праздника. Мы видим, что они все настроены поскорее восстановиться и вернуться, настроены на Победу", — добавила волонтер Светлана Ромаданова.

Свои подарки для бойцов в госпиталь также привезли волонтеры Самарского областного фонда мира, представители Ставропольского района. Фонд при поддержке Дома офицеров Самарского гарнизона организовал для военнослужащих концерт с участием творческих коллективов.

Самарский боец с позывным Митрофан отметил, очень рад, что бойцам и членам их семей оказывают постоянную помощь. "Из Самарской области нам постоянно привозят одежду, продукты, маскировочные сети, окопные свечи, спецсредства. Такая поддержка и единение всех жителей очень важны", — отметил защитник Родины. Т

ак случилось, что военнослужащий родился накануне Великой Победы и чувствует эту связь с дедами и прадедами, которые боролись за свободу и мир без фашизма. Сегодня ему с раннего утра поступают звонки с поздравлениями от близких, родных и сослуживцев. "Все желают здоровья, ждут дома, ждут и на передовой. После прохождения лечения вновь отправлюсь в зону СВО", — добавил военнослужащий.

"Мы рады, что нас навещают, проводят концерты, встречи. Это говорит о том, что о нас не забывают. Это очень хорошо влияет на наше выздоровление", — отметил боец Динар. Сам он из Татарстана, но лечение проходит в Самарской области. "Очень чувствуется поддержка региона не только здесь, в госпитале, но и на передовой. Самарская область очень часто доставляет в зону СВО гуманитарные грузы, все, что нам нужно", — добавил защитник Отечества.

"Врачи в самарском госпитале очень хорошо относятся, помогают восстановиться. Сегодня предпраздничное настроение. Спасибо волонтерским группам, они везде помогают — что на передовой, что здесь, — добавил участник СВО Илья. — Очень важно, что Губернатор Самарской области приезжает на передовую, чтобы поддерживать бойцов".

Глава Самарской области пообщался с бойцами, чтобы выяснить, какая дополнительная помощь требуется. Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с земляками, которые защищают Родину, в том числе в зоне СВО. В ходе такого общения военнослужащие могут задать губернатору любые вопросы, например, касающиеся службы, реабилитации или помощи дома родным и близким.

"Искренне благодарю, что вы героически сражаетесь, защищая нашу Родину, все, что для нас дорого и свято. Думаю, вы знаете, что благодарность людская есть вам и вашим семьям. А значит будет поддержка и помощь во всех вопросах. Обещаю, что мы ни одного ветерана боевых действий не забудем, будем чествовать и заботиться и впредь", — заверил руководитель региона.

После поздравления военнослужащих губернатор вместе с начальником госпиталя Михаилов Игнатовым осмотрел ход строительства нового корпуса лечебного учреждения. Михаил Игнатов поблагодарил главу региона за содействие в решении ряда вопросов, связанных со строительством.