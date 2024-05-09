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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 9 мая, обратился к жителям Самарской области с поздравлением. День Победы, как отметил губернатор, почти 80 лет остается главным праздником для каждого гражданина нашей страны. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Память о героях тех лет бережно хранят потомки победителей, которым вновь пришлось встать на защиту Родины.

"Разве могли подумать наши деды и прадеды, сокрушившие самого свирепого и жестокого врага всех времен, о том, что нацизм возродится вновь? И не где-то далеко, а на земле, которую они освобождали ценой собственных жизней? Конечно, нет. Но раз так, придется нам вновь доказать миру: когда мы стоим за правду — нас не сломить. Мы защищаем свой дом и страну, веру и справедливость, право жить по совести и по заветам предков. Как и 80 лет назад, выполняем мировую миссию — противостоять самой страшной идеологии за всю историю человечества. И мы обязательно победим!", - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: сегодня стремление к Победе сплачивает всех россиян вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, Вооруженных Сил РФ.

"И я от всей души благодарю каждого, кто чувствует это единение в сердце, заботится о семьях военнослужащих, помогает фронту — трудом, словом, молитвой. Эта неразрывная связь с домом очень важна для наших героев, каждый из которых знает: за ним надежный тыл, Самарская область и вся Россия! За ним — фронтовики-ветераны, герои "Бессмертного полка", память которых нельзя посрамить, предать, унизить. Как и в годы Великой Отечественной, наша воля — крепка и наша сила — в правде!", - обратился Дмитрий Азаров

Глава региона обратился к ветеранам:

"День Победы — это в первую очередь ваш праздник. Спасибо вам за мирное небо, возможность растить детей и честно трудиться на родной земле. Без добытой вами Победы все это было бы просто невозможно. Сегодня наш главный долг перед вами — сберечь нашу страну. Не позволить предать забвению историю и культуру, вековые ценности и традиции многонационального народа. Будьте спокойны: мы не подведем! Мы обязательно справимся и в этот раз. Выстоим и победим!".

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