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Дмитрий Азаров поздравил с Днём Победы ветерана из Сызрани

СЫЗРАНЬ. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 79-ю годовщину Великой Победы "Единая Россия" продолжает традиционную акцию "Звонок ветерану", в ходе которой представители партии звонят фронтовикам и благодарят за Победу в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Губернатор, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы на военном Параде в Самаре на площади Куйбышева.

Не смог приехать на парад участник Великой Отечественной войны, житель Сызрани Михаил Максимович Варламов. Ветеран воевал с милитаристской Японией, а затем более 30 лет отдал работе в правоохранительных органах и уволился в запас в звании полковника внутренней службы. Михаил Варламов — обладатель более 20 наград, среди которых медаль "За Победу над Японией", "Ветеран труда", "За безупречную службу в МВД" II степени, орден "Отечественной войны" II степени. У ветерана — двое детей, четыре внука и четыре правнука.

В день Победы, в день настоящего праздника для всех российских семей, за столом собрались практически все члены большой семьи Варламовых, и вместе с фронтовиком посмотрели прямую трансляцию военных парадов и с площади Куйбышева, и с Красной площади. А с праздником поздравил фронтовика по телефону глава региона Дмитрий Азаров.

"Спасибо, что вы есть, что вы в строю, что нынешним героям -защитникам Отечества есть на кого равняться. Вы в одном строю стояли с освободителями, борцами с фашизмом, с победителями милитаристской Японии. И сегодня ваш подвиг продолжают внуки и правнуки. Я вас искренне благодарю за ваш беспримерный подвиг, за то, что вы и сегодня являетесь важным ориентиром для героев -защитников современности, которая также борется с нацизмом, продолжая дело своих дедов и прадедов. Доброго здоровья вам, мира вашему дому, благополучия, а мы не подведем!"

Ветеран поблагодарил за заботу и подарки, которые передали фронтовику единороссы Сызрани.

"От души благодарим вас за заботу. Дай Бог и следующий парад, и следующий День Победы 9 мая вместе встретить", — выразил надежду Михаил Варламов.

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