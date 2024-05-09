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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил с Днем Победы ветеранов, проходящих лечение в самарской больнице им. Пирогова

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров передал ветеранам подарки и пожелания скорейшего выздоровления от партийного актива.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Лев Семенович Онуфриев в прошлом году отметил 100-летний юбилей. Когда началась война, он был призван в Вооруженные силы. Победу встречал на 3-м Белорусском фронте, где служил командиром пулеметной роты, а после — помощником начальника штаба полка.

"С Праздником вас, с Днем Победы! — обратился к ветерану Дмитрий Азаров. — Мы Вам обязаны этой страной, миром на нашей земле. Сегодня очень важно, что внуки, правнуки героев-освободителей, героев-победителей сражаются с нацизмом, и так же доблестно. Для меня большая честь поздравить Вас сегодня с великим и самым главным праздником нашей страны. Вы внесли свой вклад в достижение Победы!"

"Доброго здоровья, восстанавливайтесь скорее. На следующий День Победы мы будем на параде вместе!", — добавил Дмитрий Азаров.

Лев Семенович Онуфриев поблагодарил главу региона: "Я постараюсь это сделать. Надеюсь, так и будет. Я как был солдатом, как в 17 лет меня призвали, так до сих пор у меня солдатское настроение".

Дмитрий Азаров поздравил с праздником Победы Нину Васильевну Камышеву. В год начала войны ей было 13 лет. Проучилась в школе Нина Васильевна до 7-го класса, после чего поступила в медучилище на фельдшера-акушера.

Находясь в тылу, Нина Камышева усердно работала на нужды фронта. Сразу после войны устроилась в детский дом, где воспитывала детей, чьи родители погибли на фронте. Потом женщина работала медсестрой, ее общий стаж в медицине — 45 лет.

"Для меня большая честь сегодня Вас поздравить с Днем Победы. И, конечно, поблагодарить Вас за то, что сегодня мы живем в суверенной стране — в нашей замечательной, прекрасной России. Дай Вам Бог здоровья!" — поздравил самарчанку Дмитрий Азаров.

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