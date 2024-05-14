В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей

Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой. Она представила главе региона доклад о своей деятельности в 2023 году. Также стороны обсудили вопросы, с которыми жители губернии чаще всего обращаются за помощью к омбудсмену.
"Подготовка доклада фактически финализирует ту работу, которую ведет аппарат уполномоченного Самарской области на протяжении всего года. Здесь не только обращения, жалобы, но и выводы, предложения, - отметил глава региона в начале встречи. - Мы с вами всегда очень внимательно обсуждаем доклад, а потом целый ряд решений, которые предлагаются, вместе воплощаем в жизнь".
Ольга Гальцова отметила, что при составлении доклада "О деятельности Уполномоченного по правам человека и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2023 году" учитывались информационные и статистические данные, поступавшие от министерств и ведомств, а также от муниципальных образований региона. Она поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку предложений, которые подготавливаются аппаратом уполномоченного по итогам этой работы.
"Наши рекомендации находят свое отражение в программах, которые принимаете вы, правительство Самарской области и депутаты разного уровня. Очень хорошо, что вы всегда включаете уполномоченного по правам человека в межведомственные комиссии, которые решают очень серьезные вопросы, например, долевого участия в строительстве, правопорядка и многих других", - сказала Ольга Гальцова.
Дмитрий Азаров отметил высокий уровень экспертности уполномоченного по самым разным направлениям развития общества.
"Но главными экспертами являются жители нашего региона - люди, которые обращаются с теми или иными проблемами. Конечно, мы их берем на отработку. Спасибо, что всегда есть предложения, профессионально оформленные", - отметил глава региона.
Ольга Гальцова поблагодарила Дмитрия Азарова за системную работу по развитию региона в непростых экономических условиях, решение значимых вопросов. По своему экономическому потенциалу Самарская область входит в десятку ведущих регионов страны.
"В докладе отмечены те положительные тенденции, которые есть в Самарской области, - добавила она, - например, активная работа по решению проблем обманутых дольщиков. Это стало возможным во многом благодаря вашей работе, Дмитрий Игоревич".
Также уполномоченный по правам человека отметила качество построенного жилья, которое получают дольщики.
В 2023 году из реестра проблемных удалось исключить 16 МКД и восстановить права 2113 дольщиков, а всего с конца 2017 года восстановлены права 8455 человек. К концу прошлого года из реестра были исключены все дома, находившиеся на территории Самарской области. Региональные власти совместно с правоохранительными органами продолжают помогать получить положенные компенсации дольщикам исключенных из федерального реестра проблемных объектов там, где требуется судебное решение.
"Мы занимаемся этим вопросом, и надеюсь, что в судебном порядке добьемся решения в пользу жителей", - подчеркнул глава региона.
Ольга Гальцова также отметила работу в регионе по предоставлению жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Еще пять лет назад не более чем 400 детей-сирот в год получали новые квартиры, а уже в прошлом году новое жилье было предоставлено более чем 700 сиротам.
Уполномоченный по правам человека отметила вклад в развитие первичного звена здравоохранения, работу по строительству новых учреждений и реконструкции районных больниц и поликлиник. Без внимания не осталась тема строительства и ремонта школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.
"Благодаря благоустройству дворов и общественных территорий меняются наши города и муниципальные образования. Здорово, что вы нацеливаете все органы власти и общественность на решение этих вопросов", - отметила уполномоченный по правам человека. Как отметила Ольга Гальцова, в последние годы регион значительно изменился благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению президента РФ Владимира Путина и под контролем губернатора.
"Люди отмечают положительные перемены. Это подтверждается и социологией. Мы проводили соответствующее исследование среди 2600 респондентов во всех городах и восьми муниципальных образованиях, - рассказала уполномоченный по правам человека в Самарской области. - Значительная часть людей удовлетворена качеством медицинской помощи, предоставления образовательных и социальных услуг".
Ольга Гальцова отметила, что всего по итогам прошлого года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 5770 обращений, что меньше, чем в 2022 году. Уполномоченный вместе с губернатором обсудили вопросы, с которыми чаще всего обращаются жители региона.
В ходе встречи отдельно обсуждался вопрос оказания помощи участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих. В регионе обращения защитников Отечества и их близких отрабатываются властями всех уровней, региональным отделением государственного фонда "Защитники Отечества".
В завершение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил Ольгу Гальцову за работу и помощь жителям региона. Рекомендации уполномоченного по правам человека, представленные в докладе, будут учтены при дальнейшей работе регионального правительства, отметил губернатор.
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