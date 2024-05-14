Дефицит кадров, безопасность, качество образования: проблемы детских садов Самары

За последние годы ситуация с нехваткой мест в детских садах Самары стабилизировалась: по заявлениям чиновников в регионе практически не осталось населенных пунктов, где "спрос" превышает "предложение". Так, по итогам распределения свободных мест на 2023–2024 годы в дошкольных образовательных учреждениях Самары места получили 10750 детей, из них 5094 человека — малыши до трех лет. Но вопросы, связанные с системой дошкольного образования в регионе, не исчерпываются закрытием очередей. Актуальными на протяжении многих лет остаются катастрофический дефицит кадров, качество образования и изношенный фонд учреждений.

Пять воспитателей — за год

В редакцию Волга Ньюс обратились родители детского сада № 379, расположенного в Советском районе Самары. По их словам, образовательное учреждение не первый год сталкивается с интенсивной текучкой кадров. Кульминацией этого процесса стал уход заведующей в апреле 2024 года. Сейчас ее обязанности исполняет сотрудник, являющийся музыкальным работником в этом же саду.

"Начиная с 2022 года, когда в сад был зачислен мой младший ребенок, уволилось несколько воспитателей, методист, медицинская сестра и другой персонал, — рассказывает Ирина М., у которой двое детей посещают данное дошкольное учреждение. — Младший за первый год в саду сменил несколько воспитателей. Несколько раз за это время возникали ситуации, когда педагогов не было вообще: дети по 3-4 недели оставались лишь на няне и кухонном работнике".

Не сразу, но новых сотрудников находили. На квалификацию, по словам родителей, никто не смотрел: первоочередной задачей было закрыть кадровый дефицит. Однако и вновь найденные работники (как правило, студентки вузов) не задерживались в учреждении надолго и увольнялись, спустя пару месяцев.

"Осенью 2023 года кадровый дефицит стал настолько острым, что руководство объединило в одну две группы — младшую (для детей 3-4 лет) и среднюю (4-5 лет). Сразу же просели качество образования и дисциплина, не говоря о банальной переполненности группы. Для детей трех и пяти лет нужны разные образовательные программы, и, пока воспитатель занимается с одними, другие стоят на ушах. Дети, которые через два года пойдут в школу, начали копировать речь малышей и общаться на "младенческом" языке, коверкая слова. На прогулке ребята не всегда могут соорганизоваться и, бывает, разбегаются. Один ребенок недавно чуть не вышел сквозь забор — тот низкий, не больше метра в высоту, а перила слишком редкие. Туда еще недавно спокойно забредали по вечерам бродячие собаки и, по идее, могут пролезть дети", — продолжает Ирина.

Другая мама рассказала об аналогичной ситуации с дефицитом кадров в подготовительной группе.

"Изначально, когда ребенка зачислили в сад, в 2019 году, в группе было два воспитателя и няня. Один из воспитателей ушел, спустя год, а второму педагогу замену не нашли. Полтора года она работала за двоих, а когда уходила на больничный, с детьми весь день проводила только няня, — рассказывает Елена. — В конце концов, воспитатель не выдержала. По догадкам родителей, уровень зарплаты при двойной и непростой работе с детским коллективом, не соответствовал затраченным силам. Это был прекрасный педагог, но и ей пришлось уйти".

В начале 2024 года в подготовительную группу, как пояснила Елена, взяли студентку — и опять одну на две смены. Но девушка, к которой за несколько месяцев успели прикипеть дети, тоже ушла.

"За два месяца до выпускного, который даже не начали репетировать, ребята остались без педагогов. Недавно к ним пришла новая воспитатель, тоже студентка. Остается надеяться, что хотя бы она доведет группу до выпуска, — продолжает Елена. — О качестве дошкольного образования при такой текучке кадров и говорить не приходится. Счет, буквы, чтение по слогам — ничего из этого нет. Хорошо, если раз в неделю с детьми делают аппликацию или поделку из пластилина. В остальном, чтобы подготовить ребенка к школе, приходится обращаться к частным специалистам, за дополнительную плату. Но, к сожалению, такая возможность есть не у всех родителей".

А в апреле 2024 года уволилась и сама заведующая детским садом. Ушла тихо, говорят родители, без объявлений в групповых чатах и без объяснения причин.

Изношенный фонд

Отдельно родительский коллектив детского сада № 379 обратил внимание на изношенность здания, построенного несколько десятилетий назад.

"Внутри помещения ремонт советский, но все аккуратно и чисто, а зимой — тепло, — рассказали родители. — На игрушки мы периодически сдаем дополнительные деньги, поскольку в саду их количество минимально, они ломаются и изнашиваются. Также складываемся на туалетную бумагу, питьевую воду, салфетки и канцелярские принадлежности. Очень остро стоит вопрос с инфраструктурой: на территории учреждения четыре стареньких беседки, один домик и пара советских МАФов (малые архитектурные формы, — прим.ред.). Скудный набор, но даже это не главное. Гораздо важнее решить вопрос с ограждением вокруг детского сада. Забор низкий и с очень редкими перилами. При этом сад находится рядом с дорогой. Произойти может все что угодно. Забор нужно срочно обновлять".

Проблема городского масштаба

На сайте городской администрации размещена информация о вакантных местах в образовательных учреждениях Самары. По состоянию на 1 апреля 2024 года в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета — 588 вакантных мест.

Больше всего персонала требуется в Кировском районе (130 вакансий). Чуть меньше (около 90 вакансий) — в Октябрьском. Затем, в порядке убывания, следуют Красноглинский, Промышленный, Советский, Куйбышевский и Ленинский районы. Наименее остро стоит вопрос в Железнодорожном (6 вакансий) и в Самарском (3 вакансии) районах.

Есть вакансии и в саду № 379: сюда, в соответствии с документом, требуются два воспитателя и медсестра. Однако по факту не хватает чуть ли не вдвое больше людей, включая методиста и заведующего.

Средняя зарплата, на которую могут претендовать воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях Самары, составляет 26-35 тысяч рублей. Столько же могут заработать логопеды. Чуть меньше получат нянечки, дворники и медсестры (от 15 до 20 тыс. рублей), а повара и уборщики вправе рассчитывать на оклад в 20 тысяч рублей. До или после вычета налогов — не уточняется.

Данные, опубликованные на сайте горадминистрации, официальные. Однако, чтобы увидеть реальную картину, связанную с дефицитом кадров, нужно умножить сумму опубликованных вакантных мест минимум на 1,5.

Тем не менее, пока вопросы с дефицитом кадров остаются открытыми, а уровень зарплат, которому соответствует непростой труд воспитателя, по-прежнему низок.

Напомним также, что в октябре 2023 года были представлены планы по созданию перечня детсадов в регионе, которые нуждаются в капремонте.