Дефицит кадров, безопасность, качество образования: проблемы детских садов Самары

За последние годы ситуация с нехваткой мест в детских садах Самары стабилизировалась: по заявлениям чиновников в регионе практически не осталось населенных пунктов, где "спрос" превышает "предложение". Так, по итогам распределения свободных мест на 2023–2024 годы в дошкольных образовательных учреждениях Самары места получили 10750 детей, из них 5094 человека — малыши до трех лет. Но вопросы, связанные с системой дошкольного образования в регионе, не исчерпываются закрытием очередей. Актуальными на протяжении многих лет остаются катастрофический дефицит кадров, качество образования и изношенный фонд учреждений.
Пять воспитателей — за год
В редакцию Волга Ньюс обратились родители детского сада № 379, расположенного в Советском районе Самары. По их словам, образовательное учреждение не первый год сталкивается с интенсивной текучкой кадров. Кульминацией этого процесса стал уход заведующей в апреле 2024 года. Сейчас ее обязанности исполняет сотрудник, являющийся музыкальным работником в этом же саду.
"Начиная с 2022 года, когда в сад был зачислен мой младший ребенок, уволилось несколько воспитателей, методист, медицинская сестра и другой персонал, — рассказывает Ирина М., у которой двое детей посещают данное дошкольное учреждение. — Младший за первый год в саду сменил несколько воспитателей. Несколько раз за это время возникали ситуации, когда педагогов не было вообще: дети по 3-4 недели оставались лишь на няне и кухонном работнике".
Не сразу, но новых сотрудников находили. На квалификацию, по словам родителей, никто не смотрел: первоочередной задачей было закрыть кадровый дефицит. Однако и вновь найденные работники (как правило, студентки вузов) не задерживались в учреждении надолго и увольнялись, спустя пару месяцев.
"Осенью 2023 года кадровый дефицит стал настолько острым, что руководство объединило в одну две группы — младшую (для детей 3-4 лет) и среднюю (4-5 лет). Сразу же просели качество образования и дисциплина, не говоря о банальной переполненности группы. Для детей трех и пяти лет нужны разные образовательные программы, и, пока воспитатель занимается с одними, другие стоят на ушах. Дети, которые через два года пойдут в школу, начали копировать речь малышей и общаться на "младенческом" языке, коверкая слова. На прогулке ребята не всегда могут соорганизоваться и, бывает, разбегаются. Один ребенок недавно чуть не вышел сквозь забор — тот низкий, не больше метра в высоту, а перила слишком редкие. Туда еще недавно спокойно забредали по вечерам бродячие собаки и, по идее, могут пролезть дети", — продолжает Ирина.
Другая мама рассказала об аналогичной ситуации с дефицитом кадров в подготовительной группе.
"Изначально, когда ребенка зачислили в сад, в 2019 году, в группе было два воспитателя и няня. Один из воспитателей ушел, спустя год, а второму педагогу замену не нашли. Полтора года она работала за двоих, а когда уходила на больничный, с детьми весь день проводила только няня, — рассказывает Елена. — В конце концов, воспитатель не выдержала. По догадкам родителей, уровень зарплаты при двойной и непростой работе с детским коллективом, не соответствовал затраченным силам. Это был прекрасный педагог, но и ей пришлось уйти".
В начале 2024 года в подготовительную группу, как пояснила Елена, взяли студентку — и опять одну на две смены. Но девушка, к которой за несколько месяцев успели прикипеть дети, тоже ушла.
"За два месяца до выпускного, который даже не начали репетировать, ребята остались без педагогов. Недавно к ним пришла новая воспитатель, тоже студентка. Остается надеяться, что хотя бы она доведет группу до выпуска, — продолжает Елена. — О качестве дошкольного образования при такой текучке кадров и говорить не приходится. Счет, буквы, чтение по слогам — ничего из этого нет. Хорошо, если раз в неделю с детьми делают аппликацию или поделку из пластилина. В остальном, чтобы подготовить ребенка к школе, приходится обращаться к частным специалистам, за дополнительную плату. Но, к сожалению, такая возможность есть не у всех родителей".
А в апреле 2024 года уволилась и сама заведующая детским садом. Ушла тихо, говорят родители, без объявлений в групповых чатах и без объяснения причин.
Изношенный фонд
Отдельно родительский коллектив детского сада № 379 обратил внимание на изношенность здания, построенного несколько десятилетий назад.
"Внутри помещения ремонт советский, но все аккуратно и чисто, а зимой — тепло, — рассказали родители. — На игрушки мы периодически сдаем дополнительные деньги, поскольку в саду их количество минимально, они ломаются и изнашиваются. Также складываемся на туалетную бумагу, питьевую воду, салфетки и канцелярские принадлежности. Очень остро стоит вопрос с инфраструктурой: на территории учреждения четыре стареньких беседки, один домик и пара советских МАФов (малые архитектурные формы, — прим.ред.). Скудный набор, но даже это не главное. Гораздо важнее решить вопрос с ограждением вокруг детского сада. Забор низкий и с очень редкими перилами. При этом сад находится рядом с дорогой. Произойти может все что угодно. Забор нужно срочно обновлять".
Проблема городского масштаба
На сайте городской администрации размещена информация о вакантных местах в образовательных учреждениях Самары. По состоянию на 1 апреля 2024 года в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета — 588 вакантных мест.
Больше всего персонала требуется в Кировском районе (130 вакансий). Чуть меньше (около 90 вакансий) — в Октябрьском. Затем, в порядке убывания, следуют Красноглинский, Промышленный, Советский, Куйбышевский и Ленинский районы. Наименее остро стоит вопрос в Железнодорожном (6 вакансий) и в Самарском (3 вакансии) районах.
Есть вакансии и в саду № 379: сюда, в соответствии с документом, требуются два воспитателя и медсестра. Однако по факту не хватает чуть ли не вдвое больше людей, включая методиста и заведующего.
Средняя зарплата, на которую могут претендовать воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях Самары, составляет 26-35 тысяч рублей. Столько же могут заработать логопеды. Чуть меньше получат нянечки, дворники и медсестры (от 15 до 20 тыс. рублей), а повара и уборщики вправе рассчитывать на оклад в 20 тысяч рублей. До или после вычета налогов — не уточняется.
Данные, опубликованные на сайте горадминистрации, официальные. Однако, чтобы увидеть реальную картину, связанную с дефицитом кадров, нужно умножить сумму опубликованных вакантных мест минимум на 1,5.
Тем не менее, пока вопросы с дефицитом кадров остаются открытыми, а уровень зарплат, которому соответствует непростой труд воспитателя, по-прежнему низок.
Напомним также, что в октябре 2023 года были представлены планы по созданию перечня детсадов в регионе, которые нуждаются в капремонте.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.