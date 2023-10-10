16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области создадут перечень детсадов, которым необходим капитальный ремонт На заседании Ассоциации законодателей ПФО депутаты округа обсудили поддержку молодежных инициатив Геннадий Котельников единогласно избран президентом Ассоциации травматологов-ортопедов России Шестой состав Общественной палаты Самарской области сформирован на две трети Александр Милеев: застройщик задним числом хотел сократить количество парковочных мест, но ему это не удалось

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области создадут перечень детсадов, которым необходим капитальный ремонт

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 октября, на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос о разработке федеральной государственной программы ремонта детских садов по всей России. С такой инициативой законодатели Приволжского федерального округа обратились в Министерство просвещения РФ и получили ответ, теперь дело - за составлением списка нуждающихся в капремонте зданий на местах.

Как рассказала на заседании председатель комитета по по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина, в июне 2023 года Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального округа направила обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу необходимости разработки и утверждения федеральной государственной программы ремонта детских дошкольных образовательных организаций.

Программу предлагалось создать по аналогии с действующей с 2022 года программой капитального ремонта школ и модернизации школьной системы образования на 2022-2026 гг.

"В августе 2023 года в ответе замминистра просвещения РФ сообщается, что Министерством просвещения РФ планируется разработка отдельной программы, которая с 2025 года предусматривает комплексный капитальный ремонт детских садов. Депутаты рекомендовали министерству образования и науки Самарской области совместно с муниципальными образованиями сформировать перечень дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, обеспечить подготовку проектно-сметной документации комплексного капитального ремонта зданий и прилегающих территорий детсадов за счет балансодержателя. Должны быть также предусмотрены средства бюджета на разработку ПСД в 2024 году", - сообщила Светлана Ильина.

Председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы назвала этот вопрос одним из главных вопросов сегодняшнего заседания.

"Минообразованию поручено подготовить перечень тех дошкольных учреждений, которые нуждаются в капремонте, и заложить средства в 2024 году на составление проектно-сметной документации в муниципалитетах. Тогда с 2025 года данная программа может начать реализовываться", - подчеркнула депутат.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5