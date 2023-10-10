В Самарской области создадут перечень детсадов, которым необходим капитальный ремонт

Во вторник, 10 октября, на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы был рассмотрен вопрос о разработке федеральной государственной программы ремонта детских садов по всей России. С такой инициативой законодатели Приволжского федерального округа обратились в Министерство просвещения РФ и получили ответ, теперь дело - за составлением списка нуждающихся в капремонте зданий на местах.

Как рассказала на заседании председатель комитета по по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина, в июне 2023 года Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального округа направила обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу необходимости разработки и утверждения федеральной государственной программы ремонта детских дошкольных образовательных организаций.

Программу предлагалось создать по аналогии с действующей с 2022 года программой капитального ремонта школ и модернизации школьной системы образования на 2022-2026 гг.

"В августе 2023 года в ответе замминистра просвещения РФ сообщается, что Министерством просвещения РФ планируется разработка отдельной программы, которая с 2025 года предусматривает комплексный капитальный ремонт детских садов. Депутаты рекомендовали министерству образования и науки Самарской области совместно с муниципальными образованиями сформировать перечень дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, обеспечить подготовку проектно-сметной документации комплексного капитального ремонта зданий и прилегающих территорий детсадов за счет балансодержателя. Должны быть также предусмотрены средства бюджета на разработку ПСД в 2024 году", - сообщила Светлана Ильина.

Председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы назвала этот вопрос одним из главных вопросов сегодняшнего заседания.

"Минообразованию поручено подготовить перечень тех дошкольных учреждений, которые нуждаются в капремонте, и заложить средства в 2024 году на составление проектно-сметной документации в муниципалитетах. Тогда с 2025 года данная программа может начать реализовываться", - подчеркнула депутат.