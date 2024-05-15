Самарцев поздравили с международным днем семьи

В среду, 15 мая, Самарская область вместе со всей Россией и другими странами мира, где поддерживаются традиционные семейные ценности, отмечает международный день семьи.
Жителей региона с праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что семья — это основа основ нашего общества, фундамент дальнейшего развития и процветания России:
"В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные и культурные традиции, поддержка института семьи становится залогом укрепления России", — уверен губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что президент Владимир Путин инициирует все новые и новые решения, направленные на поддержку материнства и детства. По решению главы государства в нашей стране реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", разрабатываются новые нацпроекты "Семья" и "Молодежь России".
"Указом президента нынешний год в России объявлен Годом семьи. А это значит, что достижение целей демографической политики, сохранение традиционных ценностей, всесторонняя защита детства остаются абсолютным приоритетом", — сказал глава региона.
Вопросы поддержки семьи находятся в фокусе особого внимания правительства Самарской области.
"Это одна из ключевых задач нашей работы. На протяжении последних лет мы планомерно увеличиваем объемы социальной поддержки семей с детьми, достигнув в этом направлении беспрецедентных результатов. И эту работу мы продолжаем, — отметил Дмитрий Азаров. — Первостепенное внимание — родным военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции. Окружить их вниманием и заботой, согреть душевным теплом — наш гражданский и нравственный долг.
Искренне благодарю земляков, которые, следуя зову своего сердца, помогают семьям наших героев".
Глава региона в своем обращении по случаю дня семьи пожелал землякам крепкого здоровья, согласия, успехов во всех начинаниях.
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!