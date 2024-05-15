Самарцев поздравили с международным днем семьи

В среду, 15 мая, Самарская область вместе со всей Россией и другими странами мира, где поддерживаются традиционные семейные ценности, отмечает международный день семьи.

Жителей региона с праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что семья — это основа основ нашего общества, фундамент дальнейшего развития и процветания России:

"В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные и культурные традиции, поддержка института семьи становится залогом укрепления России", — уверен губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что президент Владимир Путин инициирует все новые и новые решения, направленные на поддержку материнства и детства. По решению главы государства в нашей стране реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", разрабатываются новые нацпроекты "Семья" и "Молодежь России".

"Указом президента нынешний год в России объявлен Годом семьи. А это значит, что достижение целей демографической политики, сохранение традиционных ценностей, всесторонняя защита детства остаются абсолютным приоритетом", — сказал глава региона.

Вопросы поддержки семьи находятся в фокусе особого внимания правительства Самарской области.

"Это одна из ключевых задач нашей работы. На протяжении последних лет мы планомерно увеличиваем объемы социальной поддержки семей с детьми, достигнув в этом направлении беспрецедентных результатов. И эту работу мы продолжаем, — отметил Дмитрий Азаров. — Первостепенное внимание — родным военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции. Окружить их вниманием и заботой, согреть душевным теплом — наш гражданский и нравственный долг.

Искренне благодарю земляков, которые, следуя зову своего сердца, помогают семьям наших героев".

Глава региона в своем обращении по случаю дня семьи пожелал землякам крепкого здоровья, согласия, успехов во всех начинаниях.