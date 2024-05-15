16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев поздравили с международным днем семьи В Самаре предложили учредить региональные медали для родственников участников СВО Самарские газовики представили корректировки расценок в УФАС В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей 95% озимых в Самарской области пережили заморозки

Губернатор Власть и политика

Самарцев поздравили с международным днем семьи

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 15 мая, Самарская область вместе со всей Россией и другими странами мира, где поддерживаются традиционные семейные ценности, отмечает международный день семьи.

Жителей региона с праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что семья — это основа основ нашего общества, фундамент дальнейшего развития и процветания России:

"В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные и культурные традиции, поддержка института семьи становится залогом укрепления России", — уверен губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что президент Владимир Путин инициирует все новые и новые решения, направленные на поддержку материнства и детства. По решению главы государства в нашей стране реализуются национальные проекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", разрабатываются новые нацпроекты "Семья" и "Молодежь России".

"Указом президента нынешний год в России объявлен Годом семьи. А это значит, что достижение целей демографической политики, сохранение традиционных ценностей, всесторонняя защита детства остаются абсолютным приоритетом", — сказал глава региона.

Вопросы поддержки семьи находятся в фокусе особого внимания правительства Самарской области.

"Это одна из ключевых задач нашей работы. На протяжении последних лет мы планомерно увеличиваем объемы социальной поддержки семей с детьми, достигнув в этом направлении беспрецедентных результатов. И эту работу мы продолжаем, — отметил Дмитрий Азаров. — Первостепенное внимание — родным военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции. Окружить их вниманием и заботой, согреть душевным теплом — наш гражданский и нравственный долг.
Искренне благодарю земляков, которые, следуя зову своего сердца, помогают семьям наших героев".

Глава региона в своем обращении по случаю дня семьи пожелал землякам крепкого здоровья, согласия, успехов во всех начинаниях.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2